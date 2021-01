Katalonien - Umstrittene Neuwahlen im Schatten der Corona-Pandemie

Spezielle Wahlzeit für Corona-Infizierte - Parteien und Bürger hoffen, das Oberste Gericht stimme doch noch geplanter Verschiebung des Wahltermins zu (Von Manuel Meyer/APA)

Am Donnerstagabend beginnt in Katalonien offiziell der Wahlkampf zu den Neuwahlen am 14. Februar. Der Urnengang ist wegweisend für die Zukunft Spaniens und der nach Unabhängigkeit strebenden Konfliktregion. Immerhin haben die beiden in Koalition regierenden separatistischen Parteien ERC und JxCat den Urnengang erneut zu einem Plebiszit über die Loslösung von Spanien erhoben.

Dennoch sind die Wahlen äußerst umstritten - bei Parteien, bei der Regionalregierung, den Bürgern und vor allem bei Medizinern und Virologen. Eigentlich sind sich alle einig, dass Wahlen zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht abgehalten werden sollten. "Wir haben in Katalonien derzeit eine 14-Tage Inzidenz von 530 Fällen. Wie kann man in einer solchen Lage 5,5 Millionen Wahlberechtigte zur Stimmenabgabe auffordern?", fragt sich auch Jaume Padrós, Vorsitzender der Ärztekammer von Barcelona. Und die Perspektive ist nicht gut. Spaniens Virologen gehen davon aus, dass im Februar die noch ansteckendere britische Mutation des Coronavirus auch in Spanien und Katalonien dominieren wird.

So hatten sich bereits vor zwei Wochen auch fast alle Parteien im Regionalparlament in Barcelona mit einer großen Mehrheit darauf geeinigt, den Urnengang aufgrund der epidemiologischen Entwicklung auf den 30. Mai zu verschieben. Nach einer Klage einer Privatperson sah sich Kataloniens Oberster Gerichtshof jedoch gezwungen, die Verschiebung vorläufig zu kippen. Verfassungsexperten geben den Richtern Recht. "Das aktuelle Niveau des staatlichen Corona-Notstands ist nicht ausreichend, um einen bereits angesetzten Wahltermin abzusagen und Bürgern damit das Grundrecht auf Wahlen zu nehmen", erklärt auch Rechtsexperte Xavier Arbos im Gespräch mit der APA.

Viele Bürger wollen aber derzeit nur ungern von diesem Recht überhaupt Gebrauch machen. "Grotesk", "Unsinn", "vollkommen verantwortungslos" sind Begriffe, mit denen Menschen in Katalonien derzeit auf die angesetzten Wahlen reagieren. "Ich werde mich doch nicht mit Tausenden von Menschen vor einem Wahllokal in die Schlange stellen. Ich bin doch nicht verrückt!" sagte ein Mann am Mittwoch im spanischen Staatsfernsehen. So denken derzeit viele. Experten rechnen deswegen auch mit einer historisch niedrigen Wahlbeteiligung. Diese fürchten wiederum die Parteien. Denn eine sehr geringe Beteiligung würde mit Blick auf den Plebiszitcharakter der Wahlen das Ergebnis verwässern.

Bis zum 8. Februar, also wenige Tage vor dem Urnengang, hat sich der Oberste Gerichtshof Zeit gegeben, eine finale Entscheidung über den Wahltermin zu treffen. Doch gesetzlich haben die Richter keinen großen Spielraum, ihre bisherige Entscheidung zu revidieren. So stellte die Regionalregierung nun die epidemiologischen Pläne zur Durchführung der Wahlen vor, die bei den meisten Bürgern aber kaum für Vertrauen sorgen.

Abstandhalten, Hände waschen, Schutzmasken. Personalausweise sollen nicht mehr den Wahltischhelfern überreicht, sondern nur noch gezeigt werden. Von 9 bis 12 Uhr sollen Risikogruppen wählen und von 12 bis 19 Uhr alle anderen. Zwischen 19 bis 20 Uhr ist hingegen vorgesehen, dass alle auf Covid-19 positiv getesteten oder sich in Quarantäne befindlichen Personen wählen. Somit werden sich Wahltischhelfer um 18.40 Uhr spezielle Schutzkleidung anziehen müssen.

Auf ein ebenso großes Unverständnis traf am Mittwoch die Ankündigung von Übergangspräsident Pere Aragones, dass die aktuellen Covid-Bewegungseinschränkungen für diejenigen aufgehoben werden, die sich zu Wahlkampfveranstaltungen begeben wollen.

Aragones rechtfertigte und entschuldigte sich damit, dass es sich um ein Grundrecht handle, welches seine Regierung nicht untersagen könne. Jedoch kündigten am Mittwoch bereits alle Parteien an, größtenteils auf große Wahlveranstaltungen zu verzichten und den Wahlkampf vor allem virtuell führen zu wollen. Doch hoffen alle Parteien und Wähler, dass das Gericht noch der im Regionalparlament beschlossenen Verschiebung des Wahltermins auf Ende Mai zustimmen wird, wenn die epidemiologische Lage sich auch im Zuge der Impfkampagne gebessert haben dürfte.

In Katalonien wurden Neuwahlen notwendig, nachdem die katalanische Justiz den separatistischen Regionalchef Quim Torra im Herbst wegen "Ungehorsams" des Amtes enthoben hatte. Torra hatte sich bei den vergangenen Parlamentswahlen 2019 geweigert, Plakate vom Regierungssitz abzuhängen, welche die Freilassung der "politischen Gefangenen" forderten.

Kataloniens Separatisten bezeichnen so die Unabhängigkeitsaktivisten und ehemaligen Mitglieder der Regierung von Carles Puigdemont, die wegen der Durchführung eines illegalen Unabhängigkeitsreferendums am 1. Oktober 2017 zu hohen Haftstrafen verurteilt wurden. Laut der Wahlkommission und des Obersten Landesgerichts verstieß Torra mit seiner Weigerung, die Plakate während des Wahlkampfes abzuhängen, gegen die institutionelle Neutralitätspflicht, und wurde mit einem fast zweijährigen Amtsverbot belegt. So übernahm Torras Vize Aragónes provisorisch die Regierungsgeschäfte bis zur Neuwahl.