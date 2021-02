Katalonien-Wahl - Intellektuelle wollen Wähler mobilisieren

Vargas Llosa, Goytisolo und Co. wollen Separatismus-Tendenzen zu stoppen

Dutzende spanische und katalanische Künstler, Schriftsteller, Musiker, Philosophen und Intellektuelle haben die katalanische Bevölkerung aufgefordert, sich am Sonntag massiv an den Regionalwahlen zu beteiligen. "Das ist unumgänglich, wenn wir den Separatismus stoppen und eine weitere Spaltung der katalanischen und spanischen Gesellschaft verhindern wollen", hieße es in einem am Freitag bekannt gewordenem Manifest.

Das Schreiben wurde von rund 70 bekannten Persönlichkeiten wie dem Literatur-Nobelpreisträger Mario Vargas Llosa, dem Schriftsteller Luis Goytisolo oder dem renommierten spanischen Philosophen Fernando Savater unterzeichnet. Das berichtet die spanische Tageszeitung El País am Freitag in ihrer Onlineausgabe.

Aufgrund der weiterhin hohen Corona-Infektionszahlen gehen Experten am Sonntag von einer historisch niedrigen Wahlbeteiligung aus. Katalonien verzeichnet derzeit eine 14-Tage Inzidenz von 415 neuen Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner. Laut Umfragen wollen maximal nur 53 Prozent der 5,5 Millionen Wahlberechtigten unter diesen epidemiologischen Umständen überhaupt wählen gehen.

Das wären 20 Prozent weniger als bei den vergangenen Regionalwahlen 2017. "Von der geringen Wahlbeteiligung werden vor allem die separatistischen Parteien profitieren, deren Wähler deutlich motivierter für den Urnengang sind", zeigte sich der katalanische Politikwissenschaftler Joan Botella im Gespräch mit der APA überzeugt.

Jüngste Umfragen der größten katalanischen Tageszeitung La Vanguardia bestätigten das. Demnach wollen 73 Prozent der JxCat-Sympathisanten und 64 Prozent der Wähler der Linksrepublikaner ganz sicher am Sonntag ihre Stimme abgeben. Bei den Sozialisten und den liberalen Ciudadanos sind es hingegen nur 58 bzw. 55 Prozent der Wähler. Die separatistischen Parteien haben die Regionalwahlen erneut zu einer Art Plebiszit über die Unabhängigkeit gemacht.

Kurz vor Kampagnenbeginn genehmigte das Justizministerium der separatistischen Regionalregierung sogar Hafterleichterungen für ehemalige Separatistenführer, die seitdem an allen Wahlmeetings teilnehmen und anscheinend die Stimmung und die Wähler anheizen sollen. Es handelt sich um neun Mitglieder der ehemaligen Regionalregierung von Carles Puigdemont und zwei separatistische Bürgeraktivisten, die wegen der Durchführung eines illegalen Unabhängigkeitsreferendums 2017 zu hohen Haftstrafen verurteilt wurden.

Damit die deutlich stärker mobilisierten separatistischen Wähler nicht das Gewichtsverhältnis im Regionalparlament noch mehr verschieben, versucht die Gruppe katalanischer und spanischer Intellektueller mit ihrem Aufruf nun, vor allem die weniger separatistische Bevölkerung in urbanen Ballungszentren wie Barcelona oder Tarragona für die Wahlen zu mobilisieren.

In der nach Unabhängigkeit strebenden Region Katalonien stehen sich zwei fast gleich starke Blöcke von Befürwortern und Gegnern der Loslösung von Spanien gegenüber. Laut jüngsten Umfragen werden sich am Sonntag die oppositionellen Sozialisten der PSC und die beiden separatistischen, in einer Koalition regierenden Parteien der Linksrepublikaner (ERC) und der Wahlallianz JxCat ein knappes Kopf-an-Kopf Rennen liefern.

Die Unterstützung für die Loslösung Kataloniens von Spanien hat im Zuge der Corona-Pandemie zwar leicht abgenommen und liegt derzeit bei rund 43 Prozent gegenüber 49 Prozent, die sich klar für den Verbleib in Spanien aussprechen. Die separatistischen Parteien haben aber mehr Unterstützung in ländlichen Gebieten, wo mit weniger Stimmen mehr Sitze im Regionalparlament zu holen sind.

Viele der Unterzeichner des Manifests engagierten sich bereits 2017 vor und nach der Durchführung des illegalen Unabhängigkeitsreferendums. Sie riefen damals die "schweigende Mehrheit" auf, ebenfalls auf den Straßen ihre Meinung kund zu tun, um zu zeigen, dass die Unabhängigkeitsbefürworter nicht die einzige Stimme in Katalonien sind.

In Katalonien wurden Neuwahlen notwendig, nachdem die katalanische Justiz den separatistischen Regionalchef Quim Torra im Herbst wegen "Ungehorsams" des Amtes enthoben hatte. Torra hatte sich bei den vergangenen spanischen Parlamentswahlen 2019 geweigert, Plakate vom Regierungssitz abzuhängen, welche die Freilassung der "politischen Gefangenen" forderten.