Kataloniens Häftlinge als Spielball im Unabhängigkeitspoker

Unabhängigkeitsführer müssen nach Wahlen wieder in Haft - Separatistische Parteien sprechen von "spanischer Rachejustiz" (Von Manuel Meyer/APA) =

Nur einen Tag nach den Wahlen in der spanischen Konfliktregion Katalonien hat die Staatsanwaltschaft beantragt, den zu langen Haftstrafen verurteilten Separatistenführern den Freigang wieder zu entziehen. Die neun ehemaligen Separatistenführer wurden erst Ende Jänner zu Beginn der Wahlkampagne auf freien Fuß gesetzt.

Es handelte sich hauptsächlich um Mitglieder der ehemaligen separatistischen Regionalregierung von Carles Puigdemont, die wegen der Durchführung des illegalen Unabhängigkeitsreferendums 2017 zu langjährigen Haftstrafen verurteilt wurden.

Die separatistischen Parteien stellten die "politischen Häftlinge" in den Mittelpunkt ihrer Wahlkampfmeetings. Die Politiker nach den Wahlen wieder hinter Gitter bringen zu wollen, sei Rachejustiz, so die Separatisten. Marta Vilalta, Sprecherin der separatistischen Linksrepublikaner ERC, verurteilte am Montag das Vorgehen der Staatsanwaltschaft als "Reaktion eines rachsüchtigen Staates auf die Wahlergebnisse". Mit der erneuten Inhaftierung der "politischen Gefangenen" versuche Spanien das zu erreichen, was man bei den Wahlen nicht schaffte.

Bei den Regionalwahlen am Sonntag gewannen die in Madrid regierenden Sozialisten zwar die meisten Stimmen, doch erzielten die separatistischen Parteien eine absolute Mehrheit im Regionalparlament und werden wohl in Barcelona erneut eine separatistische Regierungskoalition unter Führung des Linksrepublikaners Pere Aragonès bilden.

Marta Vilalta gab jedoch zu, dass ihre Partei bereits wusste, dass die Gefangenen jederzeit den Freigangstatus verlieren könnten, "weil der spanische Staat immer noch nicht verstanden hat, dass uns Repressionen nicht aufhalten können".

Tatsächlich war der Antrag der Staatsanwaltschaft für niemanden eine Überraschung, denn erst im Dezember wurde bereits ein Freigang der neun ehemaligen Separatisten vom Obersten Gerichtshof rückgängig gemacht. Der Grund: Nach drei Jahren Haft sei der offene Vollzug für die Inhaftierten explizit "als verfrüht" abzulehnen, zumal die Verurteilten auch immer wieder bestätigten, ihre Taten nicht zu bereuen und sie erneut zu begehen.

Laut politischen Beobachtern agierte die Staatsanwaltschaft erst nach dem Urnengang, um just keinen Einfluss auf die Wahlkampagne zu nehmen. "Tatsächlich wären die Bilder von den erneut inhaftierten Separatistenführern während der Wahlkampagne (für die Separatisten, Anm.) Gold wert gewesen", erklärt der katalanische Politologe Oriol Bartomeus.

Dass die Insassen Ende Jänner nur wenige Stunden vor Beginn der Wahlkampagne vom der separatistischen Regionalregierung unterstehenden Justizministerium in Barcelona aus der Haft entlassen wurden, scheint tatsächlich auf eine politisch motivierte Strategie hinzudeuten. Eine Strategie, die auch nicht neu ist. Die "Opferrolle" wird von den sogenannten politischen Gefangenen und ihren separatistischen Parteien immer wieder benutzt, um die nach über drei Jahren ohne sichtliche Ergebnisse müde gewordene Unabhängigkeitsbewegung am Leben zu halten.

Die große Masse der Unabhängigkeitsbefürworter ist müde geworden. Ihnen wurde damals nach dem Referendum die sofortige Loslösung von Spanien versprochen. Doch nichts ist seitdem passiert. Im Gegenteil: Die Regionalregierung sprach die Unabhängigkeit aus, nahm sie aber Minuten später wieder zurück. Carles Puigdemont flog nach Belgien ins Exil, die meisten seiner Minister sitzen seitdem in Haft. Und die Region hat nicht einmal zusätzliche Selbstverwaltungsrechte erhalten, geschweige denn die Unabhängigkeit.

"Um die Anhänger für die Wahlen zu mobilisieren, setzte man anscheinend bewusst auf die Polemik, welche die Freilassung der inhaftierten Separatistenführer in Spanien provozieren würde", vermutet der Politologe Bartomeus im Gespräch mit der APA. Eine Mobilisierung, die anscheinend auch dringend nötig war, da mit der Coronakrise und ihren wirtschaftlichen, sozialen und gesundheitlichen Folgen der Unabhängigkeitsprozess tatsächlich für viele Katalanen immer nebensächlicher wurde.

Das zeigten auch jüngste Umfragen des staatlichen Meinungsforschungsinstituts CIS kurz vor den Wahlen. Demnach verlor der Unabhängigkeitsprozess im Zuge der Coronakrise deutlich an Rückhalt in der Bevölkerung. Hielten sich beide Lager in den vergangenen Jahren ungefähr die Waage, sprachen sich im Jänner nur noch 43 Prozent der 7,8 Millionen Katalanen für eine Unabhängigkeit ihrer Mittelmeerregion aus, 49 Prozent sind mittlerweile dagegen.

Dennoch konnten die Unabhängigkeitsbefürworter am vergangenen Wahlsonntag anscheinend mobilisiert werden. Laut Umfragen vor dem Urnengang gaben deutlich mehr Wähler separatistischer Parteien an, trotz der Coronakrise wählen zu wollen als Wähler spanientreuer Formationen.