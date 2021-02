Kataloniens Separatisten Favoriten bei Regionalwahlen

Wahlsystem und eine coronabedingte geringe Wahlbeteiligung könnten separatistische Parteien stärken (Von Manuel Meyer/APA)

Für die in Katalonien regierenden Separatisten hätte es zunächst schlimmer nicht kommen können. Die sozialistische Opposition (PSC) machte ausgerechnet den in der Corona-Pandemie so populär gewordenen spanischen Gesundheitsminister Salvador Illa zum Spitzenkandidaten für die Regionalwahlen am kommenden Sonntag.

Der Plan der in Spanien regierenden Sozialisten ging auf: Darf man jüngsten Umfragen glauben, könnte der aus Katalonien stammende Illa bei den Neuwahlen in der spanischen Konfliktregion die meisten Stimmen erhalten. Er liegt aber nur ganz knapp vor den beiden separatistischen Regierungsparteien und wird sich mit den nach Unabhängigkeit strebenden Linksrepublikanern ERC und der Wahlallianz JxCat ein knappes Kopf-an-Kopf Rennen liefern müssen.

Doch selbst wenn die Sozialisten die meisten Stimmen erhalten sollten, dürften sie es schwer haben, eine Regierung zu bilden. Dafür gibt es drei Gründe. Der erste hat mit dem katalanischen Wahlsystem zu tun. "Die separatistischen Parteien gewinnen traditionell in ländlichen Regionen, wo mit viel weniger Stimmen mehr Sitze zu bekommen sind als in den großen Ballungszentren wie Barcelona, wo eher Parteien wie die Sozialisten stark sind", erklärt der katalanische Politikwissenschaftler Joan Botella von der Autonomen Universität Barcelona.

Zweitens erwarten die Experten aufgrund der Corona-Pandemie eine sehr geringe Wahlbeteiligung. Katalonien verzeichnet derzeit eine 14-Tage-Inzidenz von 415 neuen Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner. Laut Umfragen wollen höchstens 58 Prozent der 5,5 Millionen Wahlberechtigten unter diesen epidemiologischen Umständen überhaupt wählen gehen. Das sind 20 Prozent weniger als bei den vergangenen Regionalwahlen 2017. "Von der geringen Wahlbeteiligung werden vor allem die separatistischen Parteien profitieren, deren Wähler deutlich motivierter für den Urnengang sind", versichert Botella im Gespräch mit der APA.

Jüngste Umfragen der größten katalanischen Tageszeitung La Vanguardia bestätigen das. Demnach wollen 73 Prozent der JxCat-Sympathisanten und 64 Prozent der Wähler der Linksrepublikaner ganz sicher am Sonntag ihre Stimme abgeben. Bei den Sozialisten und den liberalen Ciudadanos sind es hingegen nur 58 und 55 Prozent.

Um ihre Wähler zu mobilisieren, stellten die separatistischen Regierungsparteien die Unabhängigkeitsforderungen auch ganz in den Mittelpunkt ihrer Wahlkampagnen. Mehr noch: Polemische Maßnahmen wie die kurz vor Kampagnenbeginn genehmigten Hafterleichterung für ehemalige Separatistenführer sollten anscheinend die Stimmung und die Wähler anheizen. Es handelt sich um neun Mitglieder der ehemaligen Regionalregierung von Carles Puigdemont und zwei separatistische Bürgeraktivisten, die wegen der Durchführung eines illegalen Unabhängigkeitsreferendums 2017 zu hohen Haftstrafen verurteilt wurden.

Obwohl der Oberste Gerichtshof erst im Dezember den offenen Vollzug für die Separatistenführer explizit "als verfrüht" ablehnte, gewährte das katalanische Justizministerium ihnen wenige Tage vor Kampagnenbeginn Freigang. Seitdem stehen sie im Mittelpunkt sämtlicher Wahlmeetings, müssen nach dem Urnengang aber wohl direkt wieder ins Gefängnis.

Kataloniens Separatisten bezeichnen sie als "politische Gefangene". Sie waren indirekt auch der Grund für die Neuwahlen. Diese wurden notwendig, nachdem die katalanische Justiz den separatistischen Regionalchef Quim Torra im Herbst wegen "Ungehorsams" des Amtes enthoben hatte. Torra hatte sich bei den vergangenen spanischen Parlamentswahlen 2019 geweigert, Plakate vom Regierungssitz zu entfernen, welche die Freilassung der "politischen Gefangenen" forderten. Dabei kommen die Neuwahlen den separatistischen Parteien heuer mehr als gelegen, um den während der Pandemie etwas eingeschlafenen Unabhängigkeitsprozess wieder zu reanimieren, meint Politikprofessor Botella.

Die Corona-Pandemie und ihre sozialen und wirtschaftlichen Folgen haben allerdings noch einen weiteren Effekt. "Die Wähler werden in der aktuellen Krise extremen politischen Lagern mehr Stimmen geben, was nicht nur die Stabilität der kommenden Regierungskoalition beeinträchtigen kann, sondern auch die politische Gewichte zugunsten des separatistischen Lagers verschiebt", verdeutlicht Lola García, stellvertretende Chefredakteurin der Zeitung La Vanguardia.

So verlieren die rechtsliberalen Ciudadanos als potenzieller Koalitionspartner der Sozialisten deutlich an Stimmen, während die rechtspopulistische Vox, mit der Salvador Illa auf keinen Fall paktieren will, erstmals mit bis zu neun Abgeordneten ins Regionalparlament in Barcelona einziehen dürfte. Andererseits könnten auch die separatistischen Linkspopulisten der CUP ihre Mandate verdoppeln und dem Separatistenlager eine absolute Mehrheit verschaffen. "Das wäre unter normalen Umständen und ohne die Pandemie nicht passiert und wird die politische Lage in Katalonien und das Verhältnis zu Spanien nicht vereinfachen. Im Gegenteil", prophezeit García im APA-Gespräch.