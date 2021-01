Kataloniens Wahlkampf startet mit Polemik um inhaftierte Separatisten

Separatistische Regionalregierung gewährt inhaftierten Unabhängigkeitsführern vorzeitig offenen Strafvollzug - Experten sehen dahinter Kampagnenstrategie (Von Manuel Meyer/APA)

Wenige Stunden vor Beginn der Wahlkampagne in der nordspanischen Konfliktregion Katalonien ghat die separatistische Regionalregierung von Übergangspräsident Pere Aragones (ERC) am Donnerstag elf inhaftierten Separatistenführern den offenen Strafvollzug gewährt. Für politische Beobachter steckt dahinter eine klare Strategie. Die sogenannten politischen Gefangenen wurden von den separatistischen Parteien stets benutzt, um die Unabhängigkeitsbewegung am Leben zu halten.

"Mit der Coronakrise und ihren wirtschaftlichen, sozialen und gesundheitlichen Folgen war dies im vergangenen Jahr allerdings nicht einfach. Nun hat man das Thema anscheinend bewusst zum Beginn der Wahlkampagne erneut auf die Titelseiten der Medien gebracht, um die Massen zu bewegen", vermutet der katalanische Politologe Oriol Bartomeus im Gespräch mit der APA.

Am 14. Februar kommt es in der nach Unabhängigkeit strebenden Region im Nordosten Spaniens zu Neuwahlen. Und tatsächlich sind die beiden separatistischen Parteien ERC (Esquerra Republicana de Catalunya/Republikanische Linke Kataloniens) und JxCat (Junts per Catalunya/Gemeinsam für Katalonien) , die in Katalonien mit einer hauchdünnen Parlamentsmehrheit eine Regierungskoalition anführen, besorgt um die Mobilisierung ihrer Wähler. Vor allem die dramatische Lage der Corona-Pandemie mit einer 14-Tage Inzidenz von 530 Fällen dürfte eine historisch niedrige Wahlbeteiligung provozieren, welche zur Verschiebung der Gewichte im Regionalparlament in Barcelona führen könnte.

In Katalonien wurden Neuwahlen notwendig, nachdem die katalanische Justiz den separatistischen Regionalchef Quim Torra im Herbst wegen "Ungehorsams" des Amtes enthoben hatte. Torra hatte sich bei den vergangenen Parlamentswahlen 2019 geweigert, Plakate vom Regierungssitz abzuhängen, welche die Freilassung der "politischen Gefangenen" forderten.

Jüngste Wahlumfragen sagen ein knappes Kopf-an-Kopf Rennen zwischen dem Lager der Gegner und der Befürworter der Unabhängigkeit voraus. Dabei spricht die Tendenz für einen leichten Zuwachs der spanienfreundlichen Parteien mit Kataloniens Sozialisten (PSC) an der Spitze. Jüngste Umfragen des staatlichen Meinungsforschungsinstituts CIS unterstreichen zudem, dass die Unterstützung für die Loslösung Kataloniens von Spanien im vergangenen Jahr innerhalb der katalanischen Bevölkerung im Zuge der Coronakrise deutlich gesunken ist. Hielten sich beide Lager in den vergangenen Jahren ungefähr die Waage, sprechen sich derzeit nur noch 43 Prozent der 7,8 Millionen Katalanen für eine Unabhängigkeit ihrer Mittelmeerregion aus, 49 Prozent sind mittlerweile dagegen.

"Polemische Maßnahmen wie die jetzige Hafterleichterung für die ehemaligen Separatistenführer sollen nun anscheinend wieder die Stimmung anheizen und die Unabhängigkeitsbewegung erneut in Fahrt bringen", vermutet Politikexperte Bartomeus. Anders sei es auch kaum zu verstehen, dass die Ankündigung des offenen Strafvollzugs ausgerechnet zum Auftakt der Covid-bedingt kurzen Wahlkampagne veröffentlicht wird. Dabei wurde der offene Vollzug erst im Dezember vom Obersten Spanischen Gerichtshof nach drei Jahren Haft explizit "als verfrüht" abgelehnt.

Bei den von den Separatisten als "politische Gefangene" bezeichneten Häftlingen handelt es sich um insgesamt neun Mitglieder der ehemaligen Regionalregierung von Carles Puigdemont und den beiden Vorsitzenden der separatistischen Bürgerbewegungen ANC (Assemblea Nacional Catalana/Katalanische Nationalversammlung) und Omnium Cultural. Im Zuge der Abhaltung eines illegalen Unabhängigkeitsreferendums am 1. Oktober 2017 wurden die Beschuldigten wegen Aufruhrs und zivilen Ungehorsams zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Kataloniens früherer Vize-Regierungschef Oriol Junqueras bekam eine Haftstrafe von 13 Jahren.

Die von ihren eigenen Parteikollegen nun beschlossene Gewährung des offenen Vollzugs würde sie zu Freigängern machen, die nur unter der Woche zum Schlafen in die Haftanstalt zurück müssten und problemlos an den nun beginnenden Wahlkampfveranstaltungen teilnehmen könnten. Auch wenn der Oberste Gerichtshof die Entscheidung des katalanischen Justizministeriums demnächst erneut rückgängig machen dürfte, ist die Polemik um die angebliche politische Verfolgung von Unabhängigkeitsbefürwortern serviert und erneut in den Medien und auf der politischen Agenda.