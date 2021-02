Katalonischer Unabhängigkeitskurs könnte sich nach Wahl ändern

Gemäßigtere Linksrepublikaner dürften künftig den Ton angeben (Von Manuel Meyer/APA)

In Katalonien dürfte es nach den Regionalwahlen vom kommenden Sonntag wahrscheinlich zu einer Neuauflage der separatistischen Regierungskoalition kommen. Deren Kampf für die Unabhängigkeit von Spanien könnte sich allerdings stark ändern.

Laut jüngsten Umfragen werden zwar die in Katalonien bisher in der Opposition sitzenden Sozialisten der PSC stimmenstärkste Partei werden, aufgrund des Wahlsystems aber jeweils gleich viele Mandate bekommen wie die separatistischen Linksrepublikaner der ERC und die Wahlallianz JxCat. Diese würden mit bis zu 66 Abgeordneten nur knapp die absolute Mehrheit von 68 Mandaten verfehlen und wie bisher mit der punktuellen Unterstützung der separatistischen Linkspopulisten der CUP weiterregieren.

Das bedeutet allerdings nicht, dass sich nichts am Konfliktkurs zwischen der spanischen Zentralregierung in Madrid und der separatistischen Regionalregierung in Barcelona mit Blick auf die Unabhängigkeitsbestrebungen ändern könnte. Denn bisher führte die deutlich radikalere JxCat-Formation des ehemaligen Ministerpräsidenten Carles Puigdemont und dessen Nachfolger Quim Torra die Regierungskoalition an.

Bei den Wahlen am Sonntag dürften sich diesmal aber die Linksrepublikaner als stärkste Partei im Separatistenblock durchsetzen und damit fortan den Ton im Unabhängigkeitsprozess angeben. Ein Ton, der durchaus die politischen Spannungen mit Spanien abbauen könnte: "Erklärtes Ziel beider Parteien ist die Unabhängigkeit. Während JxCat aber nach wie vor die offene Konfrontation mit der Zentralregierung in Madrid sucht, gibt sich ERC viel gesprächsbereiter", erklärt Lola García, stellvertretende Chefredakteurin der größten katalanischen Tageszeitung La Vanguardia, im APA-Gespräch.

Dass unter einer von der ERC angeführten Regierungskoalition die Mittel und der politische Stil sich ändern, stellte bereits auch Kataloniens derzeitiger Übergangspräsident und ERC-Spitzenkandidat Pere Aragones klar. Seine Partei wolle den Konflikt mit Madrid "über den Weg der Verhandlungen und der Demokratie lösen und nicht erneut mit einem illegalen Unabhängigkeitsreferendum".

Während JxCat-Kandidatin Laura Borras darauf pocht, bei 50 Prozent der Stimmen bereits nach den Wahlen am Sonntag erneut die einseitige Unabhängigkeitserklärung voranzutreiben und die Amnestie für die "politischen Gefangenen" einzufordern, lässt der Linksrepublikaner Aragones ruhigere, gemäßigtere Töne anklingen. So müssten mehrere Wahlen in den kommenden Jahren mit über 50 Prozent gewonnen werden, um erst einmal ein neues Unabhängigkeitsreferendum durchzuführen.

Dieses Referendum über eine mögliche Loslösung von Spanien müsse jedoch mit der Madrider Zentralregierung ausgehandelt werden, damit es auch legal sei, betont Aragones immer wieder. Und erst wenn sich die Zentralregierung weiterhin gegen eine solche Volksbefragung stemmen sollte, könne man über eine einseitige Unabhängigkeitserklärung nachdenken, so der ERC-Spitzenkandidat.

Der 38-jährige Jurist gilt als pragmatisch. So erklärte er, die künftige Regionalregierung müsse auch über den Separatismus hinaus Bündnisse schmieden. Im spanischen Parlament machte er es vor und unterstützte die sozialistisch-linke Minderheitsregierung bei der Verabschiedung des Budgets, was das Klima zwischen Madrid und Barcelona deutlich verbesserte und Ministerpräsidenten Pedro Sánchez sogar laut über die Begnadigung der inhaftierten Separatistenführer nachdenken ließ. Das führte natürlich zur Polemik mit den Konservativen und den Rechtspopulisten in Madrid, setzte gleichzeitig aber auch wichtige Signale Richtung Barcelona zur Beendigung der Frontalkonfrontation.

Das Problem ist, ob auch JxCat beim dialogbereiteren Kurs mit Madrid mitspielt. Und was sagt die noch radikalere CUP-Partei dazu, von deren parlamentarischen Unterstützung eine erneute Regierungskoalition von ERC und JxCat abhängen würde? Journalistin García sieht schwierige Zeiten mit einer instabilen Regierung auf Katalonien zukommen. Bereits im vorherigen Regierungsbündnis habe es ordentlich zwischen ERC und JxCat geknirscht, so die Politikexpertin der La Vanguardia. "Neben Meinungsverschiedenheiten, wie die Unabhängigkeit zu erreichen sei, handelt es sich um ideologisch komplett unterschiedliche Parteien. ERC steht weit links, JxCat ist eine eher konservativ, im rechten Zentrum verankerte Gruppierung", so García. Beide Formationen haben eine historische politische Rivalität.

Vielleicht einigen sich beide Parteiführer aber auch auf einen Kompromiss. Aragones gehört innerhalb der ERC eher dem gemäßigteren, konservativeren Lager an. Unterdessen versucht JxCat-Kandidatin Laura Borras aus dem Schatten des nach Brüssel geflohenen Puigdemont zu Gemeinschaftsprojekt zu kommen und will neue, eigene Akzente setzen.