Katar will Streit zwischen Saudi-Arabien und dem Iran schlichten

Außenminister Thani rief zu Verhandlungen auf

Katar ruft die Golf-Staaten zu Verhandlungen mit dem Iran auf. Außenminister Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani sagte Bloomberg-TV, sein Land sei bereit, die Gespräche zu moderieren. Anfang Jänner hatten Saudi-Arabien und seine Verbündeten den jahrelangen Streit mit Katar beigelegt. 2017 hatten Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Ägypten ein Reise- und Handelsembargo über Katar verhängt.

Sie warfen dem Nachbarstaat die Unterstützung von Terrorismus und eine zu große Nähe zum Erzfeind Iran vor, was Katar zurückwies. Saudi-Arabien und der Iran kämpfen um die Vorherrschaft in der Region und standen beziehungsweise stehen sich in den Bürgerkriegen in Syrien und im Jemen gegenüber.