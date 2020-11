Katharina J. Ferners Roman "Der Anbeginn" als Märchen für Erwachsene

Werden und Vergehen als zentrale Themen im neuen Buch der Salzburgerin (Von Angelika Grabher-Hollenstein/APA)

Katharina J. Ferner taucht in ihrem märchenhaften Entwicklungsroman "Der Anbeginn" tief ein in eine zeitlose, archaische Dorfgemeinschaft. Dort gilt das alte, fatalistische Gesetz, dass mit dem Beginn eines neuen Lebens ein anderes endet. Sie schildert in fantasievollen Bildern das Heranwachsen eines Mädchens in dieser abgeschotteten Gesellschaft, das als junge Frau das Werden und Vergehen selbst vorantreibt.

Mit der vom Dorf gefeierten Geburt der Ich-Erzählerin geht zugleich das Leben der Großmutter zu Ende. Der Körper der alten Frau weist schon auf dem Totenbett Moos zwischen den Zehen auf. Ihr einem trockenen Baumstamm gleichender Körper wird, wie es die Tradition verlangt, von den Frauen des Dorfes in einem Ritual am Fluss dem Fährmann übergeben. Als die Protagonistin sieben Jahre alt wird, wird die tote Großmutter ihre humorvolle Wegweiserin. Neben ihrem Künstler-Vater und der Mutter sind die Bäckerin Svenja sowie die Tanten Ada und Ida, die über geheimnisvolles Kräuterwissen und Schnaps verfügen, die Bezugspersonen der Erzählerin.

Im Dorf wird mit Naturalien bezahlt, Wissen wird mündlich weitergegeben. Es ist eine Gesellschaft der Frauen. Männer spielen kaum eine Rolle, nicht wenige verschwinden in dem Buch, ihre Leichen werden nie gefunden. Die Rollenbilder sind klar und werden allgemein nicht hinterfragt: Frauen verlassen das Dorf nicht. Das bringe ihnen Unglück, so die Mutter zur Erzählerin. Die Grenzen sind durch die gefahrvolle Natur - Wald, Fluss und Meer - klar abgesteckt. Handel und Abenteuer obliegen den Männern, fahrende Händler sind der Zugang zum Außen. Die Erzählerin leidet dennoch an ihrer "Sehnsucht nach Aufbruch". Als der Sohn der fahrenden Engelmacherin ihr Vertrauen missbraucht, rächt sich die Ich-Erzählerin. "Du bist nicht allein", tröstet die Tante am Ende. Der Kreis schließt sich.

Durch die Seiten der Erzählung krabbeln die Käfer und weben die Spinnen. Die Natur hat in dem Roman ein magisches Eigenleben, sie durchdringt alles. Gewalt und Tod sind allgegenwärtig, aber nicht als Schrecken, sondern als Teil eines hinzunehmenden Kreislaufs. Wasser und Blut, Träume und Fieber markieren Übergänge; Objekte sind symbolisch aufgeladen, etwa der Kamm der Großmutter oder der Teig der Bäckerin.

Die 1991 geborene Poetin und Performerin Katharina J. Ferner lebt in Salzburg. Dass sie von der Lyrik her kommt ("nur einmal fliegenpilz zum frühstück", 2019), merkt man ihrer Sprache an. Sie hat ein Buch geschaffen, das in mehrfacher Hinsicht eine Welt für sich ist.

(S E R V I C E - Katharina J. Ferner: "Der Anbeginn". Roman, Limbus Verlag. 224 Seiten. 22 Euro)