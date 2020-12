Katharina Mückstein über "Blind ermittelt": "Ein richtiges Heimspiel"

"So was wie Kampfszenen oder Autoverfolgungen zu drehen, dazu kommt man als Arthauskinoregisseurin selten" - Neue Folge "Zerstörte Träume" am 28. Dezember um 20.15 Uhr auf ORF 1

Philipp Hochmair geht in "Blind ermittelt" wieder auf Spurensuche: Am 28. Dezember (20.15 Uhr in ORF 1) sind es "Zerstörte Träume", die ihn als blinden Ermittler Alexander Haller auf Trab halten. Regie beim vierten Fall der Reihe führte Katharina Mückstein. Mit der APA sprach die österreichische Filmemacherin über ihr "Heimspiel", den Reiz von Verfolgungsjagden und künftige Pläne.

APA: Sie haben direkt nach dem ersten Corona-Lockdown mit dem Dreh begonnen. Was waren denn die größten Herausforderungen?

Katharina Mückstein: Man musste sich natürlich an diese Situation am Set gewöhnen - dass man Abstand hält und Masken trägt, wann immer das geht. Und natürlich wurden wir sehr viel getestet. Aber alle waren total kooperativ und haben sich große Mühe gegeben, das so gut wie möglich zu machen. Wir waren eher total froh, dass wir überhaupt arbeiten können, weil es zu dem Zeitpunkt nicht klar war, wie es für die Filmindustrie laufen soll.

APA: Mussten Sie aufgrund dieser Situation aus künstlerischer Perspektive Abstriche machen?

Mückstein: Wir sind als Filmemacherinnen generell gewöhnt, uns auf Probleme einzustellen. So war das auch in der Coronasituation. Ich war selbst überrascht davon, wie gut sich alle dem angepasst haben und wie wenig Unterschied da im Arbeiten war zu sonst. Natürlich, was mir fehlt ist, dass ich mit meinem Team nicht so körperlich sein kann, dass man sich nicht umarmt. Wenn man so viele Wochen eng zusammenarbeitet, hat man ja immer so ein Skikursgefühl. (lacht) Aber künstlerisch hatte es keinen großen Impact. Ich sehe das ehrlich gesagt eher wie eine sportliche Herausforderung.

APA: Das ist Ihre erste TV-Produktion. Hat Sie das Krimigenre besonders gereizt?

Mückstein: Ich bin angefragt worden und habe mich irrsinnig gefreut, weil meine Szenenbildnerinnen "Blind ermittelt" seit Anfang an machen. Ich wusste, dass es da ein Superbudget gibt für tolle Locations. Das ist etwas, was mir als Filmemacherin besonders wichtig ist: die Ästhetik, und dass die Dinge gut aussehen. Für mich war gleich klar: So was wie Kampfszenen oder Autoverfolgungen zu drehen, dazu kommt man als Arthauskinoregisseurin selten. Mir macht das aber irrsinnig Spaß, ich hatte ja bereits in "L'Animale" einiges drin. Also habe ich ziemlich schnell Ja gesagt.

APA: "Blind ermittelt" ist ein Wienkrimi. Wie haben Sie denn vermieden, da in Klischees abzudriften?

Mückstein: Ich fand es sehr schön, dass ich als erste Österreicherin "Blind ermittelt" inszeniert habe. Es war eine Möglichkeit, Wien zu zeigen, wie ich es sehe. Wir waren etwa am Karlsplatz, der im Coronasommer zum Treffpunkt für Tausende junger Leute wurde. Dort zu drehen, in dieser Menschenmenge, war logistisch eine riesige Herausforderung. Aber ich wollte unbedingt diese Stimmung festhalten. Und als wir dort gedreht haben, waren auch unzählige Leute dort, die ich kenne, weil ich selber dort abhänge. In einer großen Totale vom Karlsplatz ist also auch mein halber Freundeskreis drinnen. (lacht) Das war ein richtiges Heimspiel für mich. Ich hatte letztlich nicht die Sorge, dass es ein Klischee wird. Insgesamt haben meine Filme immer eine sehr moderne Ästhetik. Mir war wichtig zu zeigen: Wien hat dieses klassische, liebliche Gesicht, ist aber auch eine sehr moderne, lebendige Stadt.

APA: Ihr Film deckt vieles ab, was man aus dem Krimigenre kennt: Von Verfolgungsjagden über Actionsequenzen bis zu einer Geiselnahme. Wie hält man da die Balance zwischen temporeichen Szenen und den emotionalen Aspekten?

Mückstein: Ich konnte mit dem Drehbuchautor an den letzten Fassungen zusammenarbeiten und fand, dass das Buch da eine gute Ausgeglichenheit hat. Mir hat beispielsweise die Psychologie der Figuren sehr gut gefallen, etwa was die Spannung zwischen der Rolle von Florence Kasumba (spielt die Ehefrau des Mordopfers, Anm.) und den Ermittlern betrifft. Es hat mir großen Spaß gemacht, weil von allem etwas da war. Das ist der Reiz am Filmemachen: Man macht nicht vier Wochen das Gleiche, sondern hat jeden Tag eine neue Aufgabe. Es war wie drei verschiedene Sorten Film in einem Dreh zu machen. Das hat mir irrsinnig gut gefallen.

APA: Gibt es bei Ihnen schon konkrete Pläne zu weiteren Projekten?

Mückstein: Ich schreibe gerade eine Kinokomödie und hoffe, dass ich sie 2022 drehen kann. Es ist eine Art Bodyswitch-Komödie, in der ein weißer Mann plötzlich als schwarzer Mann aufwacht. Eine antirassistische Komödie, die ich mit zwei Afroösterreicherinnen zusammenschreibe. Ich glaube, das wird sehr lustig.

(Das Gespräch führte Christoph Griessner/APA)

