Katholikenkomitee: Kein deutscher Sonderkurs bei "Synodalem Weg"

Sternberg betont "Einklang mit dem Papst" - Bischof Bätzing: Erste Entscheidungen des Reformdialogs im Herbst - Vatikan bietet Ortskirchen Hilfe an

Der Synodale Weg zur Zukunft kirchlichen Lebens in Deutschland steht nach Ansicht von Thomas Sternberg nicht im Gegensatz zum Kurs im Vatikan. "Wir fühlen uns mit dem Synodalen Weg in Deutschland keineswegs auf einem Sonderweg, der etwa gegen römische Interessen gerichtet wäre", bekräftigte der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) am Wochenende laut Kathpress in einem Interview der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA).

"Im Gegenteil: Wir sehen uns im Einklang mit der Weltkirche und im Einklang mit dem Papst", betonte Sternberg ausdrücklich. Zugleich räumte der Chef des höchsten repräsentativen Gremiums der katholischen Laien in Deutschland ein, dass manche Signale aus dem Vatikan widersprüchlich seien. "Da gibt es plötzlich auftauchende Instruktionen, die uns irritieren. Andererseits gibt es immer wieder Bemerkungen des Papstes, die uns ermutigen und Mut machen, etwa die Absicht, einen synodalen Prozess in Südamerika mit Laienbeteiligung durchzuführen, oder der Wunsch, in Italien eine ähnliche Initiative zu starten."

Sternberg äußerte sich zusammen mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing. Dieser rechnet im Herbst mit ersten Entscheidungen auf dem Synodalen Weg. Die dann anberaumte Synodalversammlung werde auf jeden Fall stattfinden.

Die Synodalversammlung ist das höchste beschlussfassende Gremium des Synodalen Weges. Der von den Bischöfen und dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) vor einem Jahr angestoßene Dialog soll die Zukunft der Kirche in Deutschland in den Blick nehmen und nach dem Missbrauchsskandal verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen.

Der Vatikan bot den Ortskirchen, die Synoden oder synodale Wege planen, unterdessen seine Kooperation an. Das sagte der Generalsekretär der Römischen Bischofssynode, Kardinal Mario Grech, in einem aktuellen Interview mit dem Portal "Vatican News" und der Vatikanzeitung "Osservatore Romano". "Wir verfolgen mit Interesse all diese verschiedenen synodalen Prozesse, die im Gange sind", so Grech. Das Generalsekretariat biete seinen Dienst an, "gemeinsam zu suchen, wie man jenen 'synodalen Stil' fördern und entwickeln kann, den Papst Franziskus sich wünscht und nach dem viele Gläubige in der ganzen Welt streben". Grech antwortete damit auf eine Frage nach einem geplanten synodalen Prozess der Kirche in Italien.