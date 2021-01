Katholische Gemeinschaft verurteilt Hinrichtung von US-Bürgerin

Sant'Egidio fordert neue "Ära der Achtung vor dem Leben"

Die katholische Gemeinschaft Sant'Egidio hat mit Trauer und Empörung auf die Hinrichtung der US-Amerikanerin Lisa Montgomery reagiert. Am Mittwoch sprach die Organisation in Rom laut Kathpress von einer "grausamen Entscheidung", die vom Wunsch nach Rache geleitet sei und nichts mit Gerechtigkeit zu tun habe. Der Beschluss der Regierung von Donald Trump, Exekutionen auf Bundesebene wieder aufzunehmen, solle bald einer neuen "Ära der Achtung vor dem Leben" weichen.

Sant'Egidio setzt sich wie das katholische Lehramt für die Abschaffung der Todesstrafe weltweit ein.

Die 2007 als Mörderin verurteilte Lisa Montgomery war in der Nacht auf Mittwoch im Bundesgefängnis von Terre Haute in Indiana mit der Giftspritze hingerichtet worden. Am Montag hatte ein Bundesgericht in Indiana die Exekution unter Verweis auf den psychischen Zustand der 52-Jährigen noch ausgesetzt. Ein Berufungsgericht hob die Entscheidung einen Tag später auf. Der Supreme Court in Washington gab dem Recht. Es handelte sich um die erste Hinrichtung einer Frau in den USA seit 1953.

Montgomery hatte im Dezember 2004 in Missouri eine Hochschwangere erwürgt und ihr das Baby aus dem Leib geschnitten. Das Mädchen überlebte und ist heute 16 Jahre alt.

Papst Franziskus verschärfte die bereits bestehenden Vorbehalte der katholischen Lehre gegen die Todesstrafe weiter und erklärte sie 2018 generell für ethisch unzulässig. Aus Sicht der Kirche ist sie unvereinbar mit der Unverletzlichkeit und der Würde der Person.