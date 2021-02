Katholische Privatschulen erneut mit Schülerzuwachs

Österreichweit 6,67 Prozent der Schüler, in Wien sind es 9,7 Prozent - Zuwachs durch zusätzliche Klassen und neues katholisches Gymnasium

In diesem Schuljahr besuchen laut einem Bericht der Kathpress rund 75.900 Kinder und Jugendliche eine katholische Privatschule. Das sind österreichweit 6,7 und in Wien 9,7 Prozent aller Schüler. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Schüler an Privatschulen in kirchlicher Trägerschaft um 1,65 Prozent gestiegen. Hintergrund sind zusätzliche Klassen an Volksschulen und Bildungsanstalten für Elementarpädagogik sowie das neue Gymnasium der Erzdiözese Wien in Klosterneuburg.

Die meisten anderen Schulen hätten ihre Kapazitätsgrenzen bereits erreicht und könnten seit Jahren praktisch keine weiteren Plätze vergeben, wird die Leiterin des Interdiözesanen Amtes für Unterricht und Erziehung, Andrea Pinz, zitiert. Die meisten Schüler gibt es laut der Statistik für 2020/21 in den katholischen Gymnasien (28.900), gefolgt von den Volksschulen (rund 15.500), berufsbildenden Schulen (knapp 15.000), Mittelschulen (11.200) und den Bildungsanstalten für Elementarpädagogik (4.700).

Die 288 von Ordensgemeinschaften, Trägervereinen, Stiftungen und Diözesen geführten Standorte werden laut dem Bericht von Schülern mit 25 verschiedenen Religionsbekenntnissen besucht, wobei nach den Katholiken bundesweit Muslime die zweitgrößte Gruppe sind (4,4 Prozent), in Wien indes die Orthodoxen (7,1 Prozent). Der Anteil an Schülern ohne religiöses Bekenntnis liegt bundesweit mittlerweile bei 9,6 Prozent, in Wien bei 14 Prozent.