Katholischer Bischof in Nigeria entführt

Weihbischof der Diözese Owerri, Moses Chikwe, zusammen mit seinem Chauffeur verschleppt

In Nigeria ist laut lokalen Medienberichten ein katholischer Bischof entführt worden. Noch unbekannte Kidnapper hätten den Weihbischof der Diözese Owerri, Moses Chikwe (53), zusammen mit seinem Chauffeur am vergangenen Sonntagabend in ihre Gewalt gebracht, hieß es laut Kathpress am Dienstag. Diözesanbischof Victor Obinna bestätigte der nigerianischen Online-Zeitung "Premium Times" die Entführung. Das leere Auto des Bischofs wurde in der Nähe der Kathedrale in Owerri entdeckt.

Damit ist bereits zum zweiten Mal in diesem Monat ein Geistlicher in der Region entführt worden, die im Südosten Nigerias liegt. Die Sicherheitslage in dem bevölkerungsreichsten Land Afrikas gilt seit längerem als angespannt.