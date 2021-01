Katholischer Priester auf Mindanao erschossen

Getöteter Geistlicher besuchte häufig entlegene Gemeinden und schrieb auf Blog über soziale Anliegen

Auf der philippinischen Insel Mindanao ist ein katholischer Priester erschossen worden. Die Leiche von Rene Bayang Regalado sei am Sonntagabend in Patpat bei Malaybalay entdeckt worden, berichtete der vatikanische Missionspressedienst "Fides" laut Kathpress am Montag. Zuvor hatten Geistliche bei einem nahen Seminar Schüsse gehört. Der Priester befand sich auf dem Heimweg und soll in seinem Fahrzeug auf einer abgelegenen Straße von Unbekannten angehalten worden sein, hieß es.

Regalado war laut "Fides" als "Paring Bukidnon" ("Bergpriester") bekannt. Er besuchte häufig entlegene Gemeinden, schrieb auf seinem Blog über dringende soziale Anliegen und forderte auch eine ökologische und nachhaltige Landwirtschaft. Laut der örtlichen Polizei hatte der Priester auch Morddrohungen erhalten.