Kathrin Glock übernimmt Aufsichtsratsvorsitz der Glock GmbH

Bisher nur einfaches AR-Mitglied

Die Ehefrau des Waffenproduzenten Gaston Glock, die 40-jährige Kathrin Glock, übernimmt den Aufsichtsratsvorsitz in der Glock GmbH. Das gab sie am Mittwoch in einer Aussendung bekannt. Bisher war Kathrin Glock einfache Aufsichtsrätin gewesen. Gaston Glock (91) ist einer der drei Geschäftsführer der Gesellschaft.

Den Vorsitz im Aufsichtsrat der Gesellschaft hatte bisher Herbert Titze inne, seine Stellvertreterin war Birgit Laitai-Nagl. Ob sie diese Funktion behält, ging aus der Glock-Aussendung nicht hervor. Weiters im Aufsichtsrat vertreten ist der 84-jährige Friedrich Dechant. Im Wirtschafts-Compass war die personelle Veränderung am Mittwoch noch nicht eingetragen.