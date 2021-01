Katja Bühler neue Leiterin des Wiener Forschungszentrums VRVis

Mathematikerin und Informatikerin übernimmt wissenschaftliche Leitung des Kompetenzzentrums für Virtual Reality und Visualisierung

Mit Anfang 2021 hat die Mathematikerin und Informatikerin Katja Bühler die wissenschaftliche Leitung des Wiener Forschungszentrums für Virtual Reality und Visualisierung (VRVis) übernommen. Die langjährige Leiterin der Forschungsgruppe für Biomedical Image Informatics folgt in dieser Position auf Werner Purgathofer, Professor für Praktische Informatik an der Technischen Universität (TU) Wien.

"Mit Katja Bühler haben wir eine starke Wissenschaftsleitung aus den eigenen Reihen gewonnen, die sowohl fest in der internationalen Forschungslandschaft verankert ist, als auch die Sprache der Industrie spricht", erklärte VRVis-Geschäftsführer Gerd Hesina in einer Mitteilung. Sie hat als Leiterin des Bereichs "Complex Systems" und der Forschungsgruppe "Biomedical Image Informatics" neue Forschungsfelder wie biomedizinische Bildverarbeitung, Visual Computing for Life Sciences und Artificial Intelligence for Visual Computing eingeführt. Künftig will Bühler den interdisziplinären Ansatz der Informatikforschung am VRVis weiter stärken und einen zusätzlichen Fokus auf den Ausbau der hauseigenen KI-Forschung legen.

Bühler studierte Mathematik am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und schloss ihr Doktoratsstudium in Informatik 2001 an der Technischen Universität (TU) Wien ab, wo sie auch als Universitätsassistentin tätig war. 2002 startete sie als Senior Researcher am VRVis und übernahm 2003 die Leitung der Biomedical Image Informatics-Gruppe. Das 2000 gegründete COMET-Kompetenzzentrum VRVis ist mit rund 70 Mitarbeitern laut eigenen Angaben Österreichs führende außeruniversitäre Forschungseinrichtung auf dem Gebiet des Visual Computing.

(S E R V I C E - Internet: https://www.vrvis.at/; Ein ausführliches Porträt von Katja Bühler samt Video ist auf APA-Science abrufbar: http://go.apa.at/37BLBJYY)