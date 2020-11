Kaufmann neue Präsidentin des Vorarlberger Gemeindeverbands

Die Dornbirner Bürgermeisterin Andrea Kaufmann (ÖVP) ist am Montag im Rahmen des als Videokonferenz abgehaltenen Vorarlberger Gemeindetags zur neuen Vorarlberger Gemeindeverbandspräsidentin gewählt worden. Die 51-Jährige erhielt 66 von 70 Stimmen und folgte damit auch formal Harald Köhlmeier (ÖVP) nach, der sich im Dezember vergangenen Jahres aus der Politik zurückgezogen hat. Zu Kaufmanns Stellvertretern wurden Paul Sutterlüty und Christian Loacker bestellt.

Kaufmann hatte als Vizepräsidentin die Agenda von Köhlmeier unmittelbar nach seinem überraschenden Rücktritt übernommen und seither die Geschicke der Interessensvertretung geleitet. Als nun auch offiziell gewählte Gemeindeverbandspräsidentin ist sie österreichweit die erste Frau, die einem der zehn Landesverbände des Österreichischen Gemeindebundes vorsteht.

"Corona wird die Gemeinden noch eine ganze Weile begleiten", sagte sie angesichts der bis 2024 prognostizierten Einnahmenausfälle der Kommunen. Gemeinsam mit Sutterlüty (Bürgermeister von Egg) und Loacker (Bürgermeister von Götzis) - die mit Kaufmann das Präsidium bilden - werde sie ihr Bestes tun, die Interessen, Anliegen und Bedürfnisse der 96 Vorarlberger Gemeinden gegenüber Land und Bund zu vertreten.

Als bereits verbuchte Erfolge führte Kaufmann zwei mit dem Land verhandelte Finanzpakete an, die die Corona-Folgen abfedern sollen. Auf diese Vereinbarungen gingen auch Landeshauptmann Markus Wallner und Alfred Riedl (beide ÖVP) als Präsident des Österreichischen Gemeindebunds ein, die zu den ersten Gratulanten gehörten. Wallner versicherte der neuen Gemeindeverbandspräsidentin, dass sie und ihr Team "immer auf Unterstützung des Landes zählen" könnten. Mit dem am Freitag präsentierten Vorarlberger Gemeindepaket - das Land stellt den Gemeinden noch heuer eine Soforthilfe in Höhe von 10 Mio. Euro zur Verfügung - habe Kaufmann bereits gezeigt, "wie sie für ihre Gemeinden kämpft", sagte Riedl.

Ebenfalls neu zusammengesetzt wurde beim Gemeindetag der 22-köpfige Vorstand des Gemeindeverbands. Dieser besteht aus den Bürgermeistern der fünf Vorarlberger Städte sowie von 17 Gemeindeoberhäuptern. Je fünf dieser Ortschefs müssen aus den Bezirken Bludenz und Feldkirch kommen, dazu stoßen sechs Bürgermeister aus dem Bezirk Bregenz und einer aus dem Bezirk Dornbirn. Vorstand und Präsidium des Gemeindeverbands - dem alle 96 Vorarlberger Kommunen angehören - werden jeweils nach den Gemeindewahlen im Abstand von fünf Jahren neu gewählt. Weil die Vorarlberger Gemeindewahlen aufgrund der Corona-Pandemie um ein halbes Jahr verschoben werden mussten, fand auch der Gemeindetag mit entsprechender Verspätung statt.