Kautschuk statt Kühlmittel: Linzer Forscher entwickelten Ballonkühler

Beruht auf "elastokalorischem Effekt" - Enormer Kühleffekt bei geringer zugeführter Leistung

Wenn man Gummi dehnt, erwärmt er sich merklich. Umgekehrt kühlt sich das Material beim Zusammenziehen ab. Diesen seit 1805 bekannten sogenannten "elastokalorischen Effekt" haben sich Linzer Forscher zunutze gemacht. Im Fachjournal "Nature Energy" beschreiben sie ein Kühlgerät, bei dem mit Hilfe eines Tricks durch die schnelle, zyklische Expansion und Kontraktion einer Gummimembran mit geringer zugeführter Leistung ein enormer Kühleffekt erzielt werden kann.

In Klimaanlagen, Kühl- und Gefriergeräten wird häufig die klassische Dampfkompressionskühlung eingesetzt. Dabei entzieht ein Verdampfer der zu kühlenden Umgebung, also Wohnzimmer oder Kühlschrankinneres, Wärme, um das Kühlmittel zu verdampfen. Der Dampf wird von einem Kompressor abgesaugt und verdichtet. Dadurch erhöhen sich Druck und Temperatur des Dampfes und das Kühlmittel kondensiert. Die dabei entstehende Kondensationswärme wird über Kühlrippen wieder an die Luft abgegeben. Dieses Standardverfahren hat sich zwar bewährt, ist allerdings relativ energieintensiv und es kommen als Kühlmittel Gase und Flüssigkeiten mit hohem Treibhauspotenzial zum Einsatz.

Martin Kaltenbrunner, Leiter der Abteilung Physik weicher Materie und des "LIT Soft Materials Lab" der Universität Linz, hat sich mit seiner Gruppe in den vergangenen Jahren vor allem damit beschäftigt, aus weichen, elastischen Werkstoffen sogenannte Aktuatoren zu konstruieren, die ein elektrisches Signal in eine Bewegung umwandeln. Ihr Ziel dabei sind weiche Roboter, die besser und sicherer mit Menschen interagieren können. Dabei ist den Wissenschaftern immer wieder dieser elastokalorische Effekt aufgefallen, den sie nun genauer untersucht und dabei das neue Kühlsystem entwickelt haben.

Dass sich Naturkautschuk vulgo Gummi beim Dehnen erwärmt, erklärt sich damit, dass die dafür erforderliche Arbeit letztendlich in Wärme umgewandelt wird. "Das passiert auf adiabatische Weise, also ohne Wärmeaustausch mit der Umgebung und ohne innere Reibung. Und es ist reversibel, sodass sich der Gummi beim Zusammenziehen wieder abkühlt", erklärte Kaltenbrunner gegenüber der APA.

Für ihr Kühlsystem legten Kaltenbrunner und seine Kollegen Florian Greibich und Nikita Arnold eine Gummimembran - sie verwendeten einfach ein dehnbares Fitnessband - auf eine konvexe Metallform, die gekühlt werden soll. Der Gummi wird dann sehr rasch zu einem Ballon aufgeblasen und erwärmt sich dabei. In aufgeblasener Form schmiegt sich der Gummi an eine konkave Metallform und gibt dort Wärme ab. Dann lässt man ihn wieder zusammenziehen, wobei er abkühlt und sich an die konvexe Metallform legt und von dieser Wärme aufnimmt. Dann beginnen die vier Prozessschritte von Neuem.

Damit das ganze funktioniert, müssen Dehnen und Zusammenziehen sehr schnell durchgeführt werden, um einen Wärmefluss zur bzw. von der Umgebungsluft zu verhindern. Dafür bräuchte es viel Leistung, wenn sich die Forscher nicht einen Effekt zunutze machen würden, den jeder kennt, der schon einen Luftballon aufgeblasen hat: Am Anfang und gegen Ende geht das relativ schwer, auf halbem Weg dagegen vergleichsweise leicht. Die Wissenschafter bezeichnen das als "Snap-Through-Instabilität".

Passt man nun die Eigenschaften der Gummimembran und die Größe des Ballons so an, dass er sich hauptsächlich im einfachen, mittleren Teil des Prozesses ausdehnt und zusammenzieht, und vermeidet man so die viel schwierigeren Anfangs- und Endstadien, ermöglicht das eine sehr schnelle, zyklischen Expansion und Kontraktion der Gummimembran bei sehr geringer zugeführter Leistung.

Mit ihren Prototypen demonstrieren die Forscher eine bisher unerreichte Kühlleistung von 21 Watt pro Gramm Material. Das ist deutlich mehr als andere Festkörperkühlungen, die etwa auf magnetokalorischen oder elektrokalorischen Effekten beruhen.

Die beobachtete Temperaturänderung des "Ballonkühlers" war etwa doppelt so groß wie sie die Theorie vorhergesagt hatte: "In einem einzigen Zyklus erreichen wir mindestens 23 Grad Celsius Temperaturdifferenz", sagte Kaltenbrunner, der dies mit den bisher unvollständigen Theorien erklärt.

Die Wissenschafter zeigten, dass sich gestreckter Gummi nicht nur erwärmt, sondern teilweise auch kristallisiert. Die im entspannten Zustand völlig verknäuelten Polymerketten orientieren sich beim Dehnen linear, werden immer geordneter und neigen dazu, aneinander zu haften. Diese Kristallisation ist allerdings reversibel, der Gummi "schmilzt" während der Kontraktion und die Polymerketten verknäueln sich wieder. Phasenumwandlungen passieren auch bei der herkömmlichen Dampfkompressionskühlung, etwa im Kühlschrank. Dabei kommt es zum reversiblen Phasenübergang zwischen dampfförmig und flüssig.

Ein Einsatzgebiet dieser Festkörperkühlung sei grundsätzlich überall möglich, wo es Kühlung bedarf, betonte Kaltenbrunner. Auch ein Kühlschrank wäre nach diesem Prinzip konstruierbar. Es brauche allerdings schon noch einigen Entwicklungsaufwand, bis man kommerziell tragfähige Geräte auf diesem Prinzip herstellen kann. So müsse etwa noch viel in die Materialforschung gesteckt werden, um eine Gummimembran für viele Millionen solcher Zyklen tauglich zu machen. "Wir haben nun im ersten Schritt gezeigt, dass es funktioniert. Die nächsten Schritte sind Engineering, um das zu verbessern."

(SERVICE - Die wissenschaftliche Arbeit im Internet: https://doi.org/10.1038/s41560-020-00770-w; Video zum Ballonkühler: https://youtu.be/Fmp4tbQKf3c)