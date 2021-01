Kavala-Freispruch in Türkei aufgehoben - Neuauftakt im Gezi-Prozess?

Kavala seit November 2017 im Gefängnis - Neuer Haftbefehl nach Aufhebung des Urteils im Februar 2020

Im Fall des in der Türkei inhaftierten Kulturförderers Osman Kavala hat ein türkisches Berufungsgericht ein Urteil auf Freispruch für ihn und acht Mitangeklagte aufgehoben. Das Gericht entschied einstimmig, der Fall solle erneut von dem zuständigen Gericht geprüft werden, wie aus der am Freitag veröffentlichten Entscheidung hervorging. Kavala befindet sich trotz der Aufhebung des Urteils nach wie vor in Haft.

Milena Büyüm von der Menschenrechtsorganisation Amnesty International kritisierte die Entscheidung als "politisch motiviert". Das Gericht begründe die jetzt getroffene Entscheidung damit, dass zuvor nicht alle Sachverhalte ausreichend betrachtet worden seien. Die Entscheidungen zeige, dass man Kavala im Gefängnis festhalten wolle.

Das nun aufgehobene Urteil war im Februar 2020 ergangen, als Kavala und die restlichen Angeklagten von dem Vorwurf eines Umsturzversuchs im Zusammenhang mit den regierungskritischen Gezi-Protesten von 2013 freigesprochen worden waren. Frei kam er nicht, sondern blieb wegen eines neuen Haftbefehls inhaftiert. Kavala ist seit November 2017 im Gefängnis. Gleich nach dem Freispruch 2020 ließ der Rat der Richter und Staatsanwälte damals eine Untersuchung gegen die zuständigen Richter einleiten.

Seit dem 18. Dezember steht Kavala erneut vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirf ihm politische oder militärische Spionage sowie einen Umsturzversuch im Zusammenhang mit dem Putschversuch vom Juli 2016 vor. Menschenrechtsorganisationen werten die Vorwürfe gegen Kavala als politisch motiviert. Auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte im Dezember 2019 Kavalas Freilassung angeordnet.

Der 63 Jahre alte Kavala stammt aus einer Unternehmerfamilie und fördert zahlreiche zivilgesellschaftliche Projekte in der Türkei. Kavala ist auch Gründer der Stiftung Anadolu Kültür, die unter anderem mit dem Goethe-Institut und anderen deutschen Stiftungen zusammenarbeitet.