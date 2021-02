Kein Raum für die Unsterblichkeit: Sautners "Die Erfindung der Welt"

Der Waldviertler lässt eine Autorin für einen Auftragsroman eine Gegend und ihre Menschen erkunden und dabei Schrullen, Sehnsüchte und Geheimnisse entdecken (Von Wolfgang Huber-Lang/APA)

20.000 Euro als Anzahlung für einen Roman, der "das Leben zum Thema haben" und dieses exemplarisch anhand einer genau vorgegebenen Region und ihrer Bewohner beschreiben soll? Was der bekannten Autorin Aliza Berg in einem anonymen Brief angetragen wird, ist ungewöhnlich, aber einträglich. Berg hat ohnedies nichts besseres zu tun - also sitzt sie schon am nächsten Tag im Auto, unterwegs nach Litstein im böhmisch-österreichischen Grenzgebiet. So beginnt "Die Erfindung der Welt".

"Die Erfindung der Welt" ist der neue Roman des 1970 in Gmünd geborenen Autors Thomas Sautner, der in vielen Romanen ("Fuchserde", "Milchblume", zuletzt "Großmutters Haus") seine Heimatregion, das Waldviertel, nachhaltig in die literarische Landkarte eingeschrieben hat. Auch diesmal ist die waldreiche Gegend unverkennbar, die das Objekt von Bergs Recherchen bilden soll: Sie ist voll schroffer Schönheit, unberührter Natur und eigenbrötlerischer Menschen. Gräfin Elisabeth von Hohensinn ist da ganz anders. Sie empfängt Aliza warmherzig und freundlich, lässt sich von ihr schon bald nur noch Elli nennen und verspricht, der Autorin ihr Wissen um Land und Leute uneingeschränkt zur Verfügung zu stellen.

Den Adel, der im Waldviertel nicht nur über weitreichenden Grundbesitz, sondern weiterhin über herrschaftliche Attitüden verfügt, liebevoll zu karikieren, scheint eine der Absichten zu sein, die Sautner in seinem Buch verfolgt. Ellis Ehegespons jedenfalls, Graf Leopold von Hohensinn, ist ein Prachtexemplar an Schrulligkeit und mit Abstand die interessanteste Figur des Romans. Der einzige Mensch, dem er sein Herz öffnet, ist die alleine mitten im Wald lebende, selbstbewusste und unabhängige Krystina, die gewohnt ist, sich alles umstandslos zu nehmen, was sie braucht - und sei es den jungen, hübschen Postboten. Der Graf verfügt über viel Tagesfreizeit, die er am liebsten im Wald verbringt, wenig Alltagssorgen und keinen Raum.

"Kein Raum" wird nämlich - in Anlehnung an Odysseus' "Niemand"-Trick im Kampf gegen den Riesen Polyphem - eine geheime Kammer hinter der Bibliothek genannt, in der die Hohensinns seit Generationen versuchen, mittels auf Karteikarten festgehaltenen Erkenntnissen den Geheimnissen des Lebens auf die Spur zu kommen. Dort kann der sonst wenig intellektuell wirkende Adelige seine "mittelgroßen philosophischen Betrachtungen und möglichen Erkenntnisse" archivieren, die "mit gedanklichem Abstand und also nach genauerer Betrachtung" mitunter in der Lade mit der Aufschrift "Doch nicht so große Erkenntnisse" landen. Auch seine Liebesformel (Liebe = Alpha und Omega) landet hier.

Doch es kommt noch viel besser: Bei einem Experiment mit dem Quantenphysiker Anton Czech (den Sautner ganz nach dem Vorbild von Anton Zeilinger zeichnet), bei dem mittels "Prim-Energie" ein Weg angedeutet werden soll, mit dem eines Tages die Sterblichkeit ausgetrickst werden könnte, kreiert der Graf den "Hohensinnschen Vollständigkeitssatz", der weltweit Furore macht. Da ist Sautner längst vom liebevoll-ironischen Porträt einer Gegend und ihrer Bewohner umgeschwenkt zu den ganz großen Fragen des Seins, die ja bereits der Romantitel nahelegt. Graf und Gräfin fühlen sich jedenfalls dem Geheimnis des Lebens in den Armen ihrer Geliebten am Nächsten - der Graf bei Krystina, seine Gattin beim Naturburschen Jakob. Da muss man als Leser sehr nachsichtig sein, um sich die Frage von gewolltem oder ungewolltem Kitsch nicht zu stellen.

Ausgerechnet Aliza, die ja eigentlich auftragsgemäß das Leben wahrhaftig und ungeschminkt erforschen sollte, blitzt beim Herzensobjekt ihrer Begierde, dem Trafikanten Peter, ab und muss sich mit tiefgründigen Gesprächen begnügen. Diese führt sie auch mit Fred, einem kleinwüchsigen Bewohner Litsteins, der sie an einen altklugen Zehnjährigen erinnert, einen Briefkasten auf dem Friedhof besitzt und möglicherweise nur in ihrer Fantasie existiert. Und am Ende, wenn die Sterblichkeit Graf und Gräfin doch eingeholt hat und der renitente Nachwuchs erstmals Zutritt zu keinem Raum erhält, kommt dem Leser der Verdacht: Er hat doch mehr Humor, als man angenommen hatte, der Thomas Sautner.

(S E R V I C E - Thomas Sautner: "Die Erfindung der Welt", Picus Verlag, 408 Seiten, 24 Seiten)