Kein Termin - 27-Jähriger bedrohte Security in Wiener Magistrat

Mit Küchenmesser

Ein 27-Jähriger hat am Donnerstagnachmittag in einem Magistratsgebäude in Wien eine 29-jährige Sicherheitsmitarbeiterin mit einem Küchenmesser bedroht. Laut Polizeisprecher Daniel Fürst wollte der Mann in das Gebäude gehen, hatte aber keinen Termin. Als die Security ihm sagte, dass er einen Termin brauche, hielt er ihr das Messer unter die Nase.

Die Polizei wurde alarmiert. Beamte nahmen den türkischen Staatsbürger am Ort des Geschehens fest und stellten das Messer sicher. Der Mann wurde in eine Justizanstalt gebracht.