Keine Corona-Lockerungen für deutschen Amateur-Sport bis 7. März

Öffnungsschritte erst bei Sieben-Tage-Inzidenz von höchstens 35 geplant

Der Corona-Stillstand für den deutschen Amateursport wird bis mindestens 7. März verlängert. Das ist das Ergebnis der Beratungen von Bund und Ländern am Mittwoch über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel begründete die Verlängerung der Beschränkungen unter anderem mit der Ausbreitung von ansteckenderen Varianten des Coronavirus.

Millionen Amateur- und Breitensportler müssen damit weiter im Corona-Lockdown auf ihren Trainings- und Wettkampfbetrieb verzichten. Profisportler können unter Ausschluss von Zuschauern und mit strengen Hygienekonzepten dagegen weiter Spiele und Wettbewerbe ausrichten. Weitere Öffnungsschritte sollen dem Beschluss zufolge in Deutschland erst bei einer Inzidenz von höchstens 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche erfolgen.

Auch in Österreich ruht der Amateursport. Hierzulande betrug die Inzidenz am Mittwoch knapp über 100, in Deutschland rund 68.