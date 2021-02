Keine Kundgebungen zum Jahrestag der Revolution im Iran

Fällt wegen Pandemie aus - Stattdessen symbolische Aktionen via Internet

Der Iran feiert Jahrestage seiner islamischen Revolution normalerweise mit staatlich organisierten Großkundgebungen, heuer fallen diese wegen der Corona-Pandemie aus. Nach Angaben des staatlichen Fernsehens vom Mittwoch wurden nur symbolische Aktionen via Internet und Auto- und Motorradkorsos auf den Straßen veranstaltet. Der Jahrestag ist immer am 11. Februar, fällt jedoch wegen des Schaltjahrs nach dem iranischen Kalender in diesem Jahr auf den 10. Februar.

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie vor fast einem Jahr wurden im Iran mit einer Bevölkerung von 83 Millionen über 58.000 Tote registriert. Mehr als 1,4 Millionen Menschen infizierten sich mit dem Virus.

Die vom System koordinierten landesweiten Kundgebungen mit Hunderttausenden Menschen sollen die Unterstützung des Volkes für die islamische Revolution von 1979 demonstrieren. Der Jahrestag ist daher für das Establishment sehr wichtig. Viel zu feiern hätte die politische Führung in Teheran dieses Jahr ohnehin nicht. Wegen der US-Sanktionen steckt das eigentlich ölreiche Land seit mehr als zwei Jahren in einer akuten Wirtschaftskrise, die durch die Corona-Pandemie noch verschärft wurde.

Auch ideologisch hat sich besonders die junge Generation des Landes immer mehr von den Prinzipien der Revolution entfernt. Dies musste auch Regierungssprecher Ali Rabiei eingestehen. "Wir müssen heute die Frage (der neuen Generation) beantworten, was im 21. Jahrhundert von der damaligen Revolution noch geblieben ist", so der Sprecher laut Nachrichtenagentur Isna. Rabiei reagierte damit auch auf Hashtags in den sozialen Netzwerken wie "Welches Recht hatten unsere Väter (damals für uns zu entscheiden)" oder "Wo sind die Rechte meiner Generation". Für Sprecher Rabiei – stellvertretend für die Reformer im Land – müsse die Revolution zeitgemäßer und zukunftsorientierter gestaltet werden.