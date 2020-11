Keine Probleme durch verschärfte Einreisebestimmungen in die Slowakei

Polizei führte nur Stichproben durch - Einreisende aus Nachbarländern brauchen negativen PCR-Test

Trotz kurzfristig verschärfter Bestimmungen für die Einreise in die Slowakei sind die befürchteten Staus an den Grenzübergängen am Montag vorerst ausgeblieben. Der Grund dafür war vor allem, dass die Polizei lediglich Stichprobenkontrollen durchführte, wie der TV-Nachrichtensender TA3 berichtete.

Seit Montag brauchen alle Einreisenden aus den direkt an die Slowakei grenzenden Nachbarländern einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Das sieht eine Verlautbarung der staatlichen Gesundheitsbehörde UVZ vor. Für Pendler, Studierende und Profisportler gelten jedoch Ausnahmebestimmungen.

In der Slowakei endete am Wochenende eine strenge Ausgangssperre. Nach landesweiten Corona-Massentests durften die Menschen die vergangene Woche ohne einen negativen Corona-Test nicht einmal zur Arbeit gehen. Seit Montag sind auch manche Kultur- und Sportveranstaltungen wieder erlaubt, allerdings unter strengen Auflagen wie beispielsweise Personenbeschränkungen. Auch Schwimmbäder dürfen theoretisch wieder öffnen, bleiben aber Medienberichten zufolge weitgehend geschlossen. Sie dürften nämlich nur maximal sechs Personen einlassen, womit sich ihr Betrieb demnach nicht lohnt.