Keine ruhige Zeit für slowenische Regierung nach Misstrauensvotum

Opposition lässt nach gescheiterten Votum nicht locker - Regierung steht Bestellung des neuen Ministers bevor - Spekulationen über Regierungsumbildung (Von Nina Razborsek/APA)

Auch nach dem überstandenen Misstrauensvotum steht der slowenischen Mitte-Rechts-Regierung keine ruhige Zeit bevor. Die Opposition will nämlich in ihrer Kritik am rechtskonservativen Premier Janez Jansa nicht lockerlassen und konzentriert sich auf die bereits eingereichten Misstrauensanträge gegen drei Minister. Indes muss die Koalition die Bestellung des neuen Gesundheitsministers durchsetzen, spekuliert wird auch über eine Regierungsumbildung.

Politische Analytiker sind sich nicht einig darüber, ob es bis zur regulären Wahl im nächsten Jahr weitere Versuche geben wird, die Regierung zu stürzen. Rok Caks rechnet nicht damit und geht davon aus, dass sich die Regierung bis zum Ende der Legislaturperiode an der Macht halten wird. "Nachdem sich die Parlamentsabgeordneten nun endlich durchgezählt haben, ist es klar, dass die Koalition stabiler ist als sie es noch gestern war", sagte der konservative Kolumnist zur Nachrichtenagentur STA.

Politikexperte Alem Maksuti betont hingegen, dass das "Haltbarkeitsdatum" der aktuellen Regierung nicht einfach vorherzusagen sei. "Die Existenz dieser Regierung hängt auch von anderen Umständen im politischen Umfeld ab", sagte Maksuti dem Nachrichtenportal "rtvslo.si" mit Blick auf die geltenden Corona-Maßnahmen, wonach in Slowenien nach wie vor größere Versammlungen verboten sind und es eine nächtliche Ausgangsperre gibt.

Ohne die Restriktionen hätte es laut Maksuti schon längst Massenproteste gegen Jansa gegeben, wie bereits 2012. Die Anti-Regierungs-Proteste, die seit Jansas Amtsantritt im vergangenen März wöchentlich stattgefunden haben, kamen im Herbst durch Kontaktbeschränkungen zum Stillstand. Vereinzelte ausharrende Demonstranten werden mit rigorosen Geldstrafen wegen Verstößen gegen die Coronaregeln sanktioniert.

Die fünf linken und liberalen Oppositionsparteien, die sich zur "Koalition des Verfassungsbogens" (KUL) zusammengeschlossen haben, wollen weiterhin miteinander kooperieren, obwohl nicht alle Politikexperten daran glauben. Linken-Chef Luka Mesec kündigte an, dass die Opposition alle verfügbaren Mittel gegen Jansas Regierung einsetzen werde, um ihn an der Zersetzung der Demokratie und Herstellung von autoritären Verhältnissen zu hindern. "Die nächsten zehn Monate werden anders sein als die vergangenen zehn Monate", twitterte Mesec. Die Opposition hat bereits Misstrauensanträge gegen Bildungsministerin Simona Kustec, Arbeits- und Sozialminister Janez Cigler Kralj sowie Kulturminister Vasko Simoniti eingereicht.

Die Regierung füllt sich durch das klar überstandene Votum gestärkt. "Nach der Auszählung ist es klar, dass die Regierung stabil ist", twitterte der Vize-Regierungschef und Verteidigungsminister Matej Tonin von den mitregierenden Christdemokraten NSi. Jansa hat der Opposition indes eine Kooperation angeboten. "Die Regierung lädt alle Parlamentsfraktionen zur Zusammenarbeit ein, um die Pandemie zu überwinden und sich gemeinsam für den Wohlstand zu bemühen", schrieb Jansa auf Twitter. Eine ähnliche Kooperationsinitiative, zu der Präsident Borut Pahor jüngst aufgerufen hat, haben einige Oppositionsparteien bereits abgelehnt.

Demnächst wird im Parlament auch der neue Gesundheitsminister gewählt, was für die Regierungskoalition eine erste Gelegenheit bieten wird, um nach dem überstandenen Misstrauensantrag ihre Stärke zu demonstrieren. Der Posten ist seit Dezember vakant, das Ressort wird derzeit von Jansa geleitet. Mit dem Koalitionsaustritt der mitregierenden Pensionistenpartei (DeSUS) ist auch der damalige Minister Tomaz Gantar zurückgetreten. Da Minister mit einer einfachen Mehrheit gewählt werden, dürfte Janez Poklukar, der bisherige Direktor des Laibacher Universitätskrankenhauses, die parlamentarische Hürde problemlos nehmen. Dennoch wird es spannend zu sehen sein, wie viele Stimmen er erhält.

Nach dem DeSUS-Austritt hat die nunmehrige Drei-Parteien-Koalition mit 41 Abgeordneten keine Mehrheit im Parlament. Sie wird jedoch von der nationalistischen Oppositionspartei SNS und den beiden Minderheitsabgeordneten unterstützt, was ihr weitere fünf Stimmen sichert. Zudem kann sie auf mindestens einen von fünf DeSUS-Parlamentarier zählen. Unklar ist, wie sich die vier anderen DeSUS-Abgeordneten verhalten werden. Während die Partei und ihr Chef Karl Erjavec eine harte Oppositionslinie vertreten, scheint die Mehrheit der DeSUS-Fraktion eine Kooperation mit der Regierung nicht auszuschließen. Schließlich ist auch der DeSUS-Agrarminister Joze Podgorsek bisher auf seinem Regierungsposten geblieben.