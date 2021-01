Keine Verletzten bei Brand eines Vorarlberger Linienbusses

Motor fing Feuer - 15 Passagiere konnten gefahrlos aussteigen

Ein Vorarlberger Linienbus hat am Freitag in Alberschwende (Bregenzerwald) Feuer gefangen. Nach Informationen der Polizei drang plötzlich starker Rauch aus dem Motorraum, nachdem das Fahrzeug zuvor von selbst beschleunigt hatte. Der 46-jährige Buschauffeur hielt den Bus an und öffnete die zwei Fahrzeugtüren, um den 15 Fahrgästen ein gefahrloses Aussteigen zu ermöglichen. Die Passagiere blieben unverletzt, die Feuerwehr brachte die Flammen rasch unter Kontrolle.

Der Landbus der Linie 41 war kurz nach 12.00 Uhr auf der Achrainstraße (L49) in Richtung Ortsmitte von Alberschwende unterwegs, als der Motor des Busses plötzlich seinen Geist aufgab. Nach dem Anhalten begannen zunächst der Busfahrer und ein Anrainer, das Feuer mit einem Handfeuerlöscher zu bekämpfen, ihre Bemühungen wurden anschließend von der Feuerwehr vollendet.