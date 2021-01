Keine Verletzten bei Brand in Kindergruppe in Kärnten

Öl in Kochtopf hatte Feuer gefangen

Glimpflich hat am Donnerstagvormittag ein Brand in einer Kindergruppe in St. Stefan im Lavanttal (Bezirk Wolfsberg) geendet. Laut Informationen der Freiwilligen Feuerwehr St. Stefan hatte eine Kinderbetreuerin einen Topf mit Öl auf einen Herd gestellt. In einem unbeobachteten Moment hatte das Öl Feuer gefangen - einer Betreuerin gelang es rasch, die Flammen mit Hilfe eines Feuerlöschers zu ersticken.

Zum Zeitpunkt des Brandes waren laut ersten Informationen fünf Kinder in der Gruppe, sie wurden rechtzeitig ins Freie gebracht. Verletzt wurde niemand, die Dunstabzugshaube der Küche in der Kindergruppe wurde allerdings beschädigt. Vier Feuerwehren standen im Einsatz, sie belüfteten die verrauchten Räume.