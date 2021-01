Kekse von First Lady für Nationalgarde nach Schlaf im Parkhaus

Jill Biden verteilte Schokokekse

Am US-Kapitol stationierte Nationalgardisten haben am Freitag Schokokekse von Präsidentengattin Jill Biden bekommen, nachdem einige von ihnen die Nacht in einem Parkhaus schlafen mussten. Zuvor hatten Fotos von Mitgliedern der Nationalgarde, die dicht gedrängt auf dem Parkhaus-Boden saßen, für Empörung gesorgt. Rund 25.000 Nationalgardisten aus verschiedenen Bundesstaaten waren in die US-Hauptstadt beordert worden, um die Amtseinführung von Joe Biden am Mittwoch abzusichern.

Am Donnerstag wurden einige von ihnen dann für ihre Pause aus dem Kapitol in das Parkhaus eines benachbarten Regierungsgebäudes rausgeschickt. Am Freitag waren sie nach der Kritik wieder zurück im Parlament. In Fernsehbildern war zu sehen, wie sie in den Gängen des Kapitols saßen. Jill Biden traf die Nationalgardisten draußen vor dem Gebäude. Sie versicherte: "Die Nationalgarde wird immer einen besonderen Platz in den Herzen aller Bidens einnehmen." Bidens 2015 an Krebs verstorbener Sohn Beau war auch ein Mitglied der Nationalgarde.