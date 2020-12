Kelag kaufte Windpark in Kroatien mit 10,25 Megawatt Gesamtleistung

Über Kaufpreis Stillschweigen vereinbart

Der Kärntner Energieversorger Kelag hat in Kroatien einen Windpark gekauft. Wie das Unternehmen am Montag in einer Aussendung bekannt gab, wurde der Windpark Orjak in der Nähe von Split von der deutschen BayWa gekauft. Der Windpark hat eine Gesamtleistung von 10,25 Megawatt, über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, wie ein Unternehmenssprecher auf Anfrage der APA erklärte.

Der Windpark besteht aus fünf Windkraftanlagen, die pro Jahr rund 25 Mio. Kilowattstunden Strom erzeugen. Das entspricht dem Strombedarf von mehr als 7.000 Haushalten. Kelag-Vorstandssprechr Manfred Freitag meinte zu der Akquisition: "Mit dem Kauf dieses bereits in Betrieb befindlichen Windparks können wir unser Engagement für die Stromerzeugung aus erneuerbarer Energie weiter ausbauen."

Die Kelag betreibt nun in Kroatien zwei Windparks, dazu kommen noch Windparks in Rumänien, Bulgarien und im Burgenland. Die Gesamtleistung aller Windkraftanlagen beträgt 87 Megawatt, die Jahresproduktion 210 Mio. Kilowattstunden. Die Kelag investiere ausschließlich in erneuerbare Energie, in Österreich genauso wie im benachbarten Ausland, sagte Kelag-Vorstand Danny Güthlein.