Kellerbrand in Salzburg: Acht Bewohner von Feuerwehr gerettet

Laut Polizei niemand verletzt - Brandursache vorerst unklar

Bei einem Kellerbrand in einem Wohnhaus in der Stadt Salzburg sind am Donnerstagabend acht Bewohner von Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr ins Freie gebracht worden. Dazu wurde auch eine Drehleiter verwendet. Im Stiegenhaus des Mehrparteienhauses in der Elisabethstraße war es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Einige Bewohner konnten sich selbst ins Freie retten. Der Brand wurde rasch gelöscht. Die Ursache wird noch ermittelt.