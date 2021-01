War danach zu betrunken für eine Einvernahme

Ein Kellereinbrecher hat am Mittwochabend in der Salierigasse in Wien-Währing zwar keine fette, aber alkoholische Beute gemacht: Der 35-Jährige ließ sich die gefundene Sektflasche gleich an Ort und Stelle munden, so die Polizei am Donnerstag.

Die Exekutive hatte keine Schwierigkeiten, den offensichtlich betrunkenen Letten festzunehmen. Allerdings war dieser zu alkoholisiert, um gleich einvernommen zu werden.