KfW-Fördervolumen stieg in Coronakrise auf historischen Höchstwert

Deutsche Regierung beschließt Milliardenkredite

Das deutsche Bundeskabinett hat am Montag grünes Licht für deutsche Notkredite von 22,4 Mrd. Euro an Griechenland gegeben. Wenn Bundestag und Bundesrat dem Entwurf am Freitag zustimmen, ist der Weg frei für die Geldspritzen der KfW-Bank, die vom Bund verbürgt werden.