Kind in den Niederlanden getötet - Urteil nach 22 Jahren erwartet

Einer der spektakulärsten Fälle - Erst 20 Jahre später wird ein Verdächtiger gefasst

22 Jahre nach dem gewaltsamen Tod des elfjährigen niederländischen Buben Nicky Verstappen entscheidet das Gericht über die Schuld des mutmaßlichen Täters. Der heute 58-jährige Verdächtige soll das Kind entführt, missbraucht und dann getötet haben. Nach einem aufsehenerregenden Indizienprozess wird das Urteil des Strafgerichts in Maastricht am Freitag mit Spannung erwartet. Die Anklage forderte mindestens 15 Jahre Haft. Der Angeklagte aber bestreitet die Tat.

Der Tod von Nicky Verstappen ist einer der spektakulärsten Fälle der Niederlande. Der kleine Bub war im August 1998 in der Brunssummerheide nahe der deutsch-niederländischen Grenze bei Aachen tot gefunden worden. Der Fall hatte auch in Deutschland große Bestürzung ausgelöst.

20 Jahre lang tappten die Ermittler im Dunkeln. Erst nach einem Massen-Gen-Test mit 21.000 Männern gab es eine Spur, und die führte zu dem nun 58-Jährigen. Er wurde 2018 in Spanien festgenommen. Die 27 DNA-Spuren auf der Kleidung und dem Körper des Kindes stimmten mit seiner DNA überein. Außerdem war er kurz nach dem Verschwinden von Nicky am Tatort gesehen worden. Zweimal hatte die Polizei ihn sogar als Zeugen vernommen.

Der Mann gab zwar zu, am Tatort gewesen zu sein. Er habe den Buben aber tot gefunden, sagte er. Aus Angst habe er all die Jahre darüber geschwiegen, so sagte er vor Gericht aus. Der 58-Jährige war bereits früher wegen sexueller Belästigung von Kindern ins Visier der Polizei geraten.

Doch für die Staatsanwaltschaft ist seine Schuld erwiesen. "Wenn man alles zusammen betrachtet, dann ist keine andere Schlussfolgerung möglich." Der Angeklagte sei schuldig, sagte eine Sprecherin. In seinem Besitz war auch gewalttätige Kinderpornografie gefunden worden.