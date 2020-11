Viele Kinder wünschen sich vom Weihnachtsmann das Ende der Corona-Pandemie. Das geht aus zahlreichen Briefen hervor, die in der niedersächsischen Weihnachtspostfiliale Himmelsthür angekommen sind. In einem Briefzentrum in der Nähe von Hildesheim beantworten seit Montag neun Mitarbeiter der Deutschen Post Kinderbriefe an den Weihnachtsmann, mehr als 3.000 sind bisher eingetroffen. Neben Wünschen für ein Ende der Pandemie bitten Kinder um Spielsachen und Süßigkeiten.