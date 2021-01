Kindergarten-Bus in OÖ von Straße weggerutscht - Keine Verletzten

Chauffeurin konnte Umkippen des Fahrzeugs verhindern

Bei starkem Schneefall und auf glatter Fahrbahn ist Dienstagfrüh im Bezirk Gmunden eine 49-jährige Lenkerin mit einem Kindergarten-Bus von der Straße abgekommen. Fünf Kinder, eine Begleiterin sowie die Fahrerin blieben unverletzt. Der Bus war auf einer steilen Passage ins Rutschen geraten, die Chauffeurin konnte das abdriftende Fahrzeug noch rückwärts in einen Hang manövrieren und verhinderte so ein Umkippen. Die Kinder stiegen in einen Ersatzbus um, berichtete die Polizei.