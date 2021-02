Kipping fordert Linkspartei zur Klärung der Regierungsfrage auf

Riexinger bekräftigt Absage an Auslandseinsätze der Bundeswehr

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Kipping wirbt für Regierungsbeteiligung ---------------------------------------------------------------------

Die scheidende Chefin der Linkspartei, Katja Kipping, hat zum Ende ihrer Amtszeit an ihre Partei appelliert, offensiv für eine mögliche Regierungsbeteiligung im Bund einzutreten. Man müsse gemeinsam ausstrahlen: "Mit uns ist zu rechnen. Denn die Zeiten verlangen von uns mehr, als einfach an der Seitenlinie zu stehen und das schlechte Spiel der anderen zu kritisieren", sagte Kipping am Freitag in ihrer Abschiedsrede als Parteichefin beim Online-Parteitag der Linken.

Kipping setzt sich schon länger dafür ein, dass die Linke auch im Bund Verantwortung übernimmt, wenn die Mehrheiten dafür da sind. In der Linken ist das aber umstritten, weil die Partei dafür in wesentlichen Politikbereichen zu Kompromissen gezwungen wäre, etwa in der Außen- und Sicherheitspolitik.

Die aktuell schwachen Umfragewerte der Linken zwischen sieben und acht Prozent führte Kipping auch auf die Unentschiedenheit in der Frage einer möglichen Regierungsbeteiligung zurück. Eine Partei, die für sich selbst die Regierungsfrage geklärt habe, werde mehr gehört als eine Partei, die noch unentschieden sei, sagte sie.

Zuvor hatte Co-Chef Bernd Riexinger in seiner Abschiedsrede beim Online-Parteitag der Linken die Ablehnung seiner Partei zu Auslandseinsätzen der deutschen Bundeswehr bekräftigt und die Forderung nach einer Vermögensabgabe zur Finanzierung der Corona-Krisenkosten erneuert. Es sollten diejenigen die Kosten der Krise bezahlen, die sich in den letzten Jahrzehnten und sogar noch während der Pandemie bereichert hätten, sagte er am Freitag bei dem zweitägigen Delegiertreffen, das wegen Corona im Netz stattfindet.

Man wolle den "Rüstungswahnsinn beenden", unterstrich Riexinger. Das Geld müsse in das Gesundheitssystem investiert werden und nicht in Panzer, Tornados und bewaffnete Drohnen. "Unsere Positionen zum Frieden, gegen alle Auslandseinsätze der Bundeswehr stehen: Wir werden uns an keiner Regierung beteiligen, die Kriege führt und Kampfeinsätze der Bundeswehr im Ausland zulässt".

Der scheidende Parteichef plädierte zudem für ein Ende von Niedriglöhnen, kostenfreie öffentliche Verkehrsmittel und rief zu einem "gemeinsamen Kampf" von Gewerkschaften und Bewegungen für eine "solidarische Gesellschaft" auf. In Abgrenzung zu den Grünen betonte Riexinger, ohne soziale Gerechtigkeit gebe es keinen radikalen Klimaschutz. Die Grünen wollten die Konzerne als Bündnispartner gewinnen. "Das ist wie der Versuch, Haifische zu Vegetariern zu erziehen."

Riexinger und seine Co-Chefin Katja Kipping treten bei der Wahl einer neuen Parteispitze an diesem Samstag nicht mehr an. Das neue Führungsduo wird voraussichtlich aus der hessischen Landtagsfraktionschefin Janine Wissler und der thüringischen Linken-Vorsitzenden Susanne Hennig-Wellsow gebildet. Aussichtsreiche Gegenkandidaten gibt es nicht.

Die Linke ist aus der früheren DDR-Staatspartei SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands) hervorgegangen, die sich im Wendewinter 1989/90 in PDS (Partei des Demokratischen Sozialismus) umbenannte. Aus der PDS wurde die Linkspartei, die sich mit der kleinen westdeutschen Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit (WASG) 2007 zur Partei Die Linke zusammenschloss.

Ihre Hochburgen hat Die Linke nach wie vor im Osten Deutschlands, wo sie in Thüringen den Ministerpräsidenten stellt und bei den Bundestagswahlen etliche Wahlkreise direkt gewann. Sie ist als Juniorpartner der Sozialdemokraten auch an den Landesregierungen von Berlin und Bremen beteiligt. Bei der letzten deutschen Bundestagswahl holte sie 9,2 Prozent und stellt damit im nationalen Parlament die fünftstärkste Fraktion.