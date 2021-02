Kirche bekundet Sorge vor Gewalt-Eskalation in El Salvador

Zahlreiche Gewaltakte vor anstehenden Abgeordneten- und Bürgermeisterwahlen - Kardinal Rosa Chavez rief zum Dialog aller gesellschaftlichen Kräfte auf

Die katholische Kirche in El Salvador und das deutsche kirchliche Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat bekunden Sorge wegen einer Eskalation der Gewalt in dem zentralamerikanischen Land. Vor den Parlaments- und Bürgermeisterwahlen vom 28. Februar sei eine Polarisierung und ein Klima der Gewalt und Einschüchterung zu beobachten, "die es derart in Wahlkampagnen seit Jahren in El Salvador nicht mehr gegeben hat", erklärte Adveniat am Freitag laut Kathpress.

Hintergrund ist unter anderem ein bewaffneter Überfall mit zwei Toten und mehreren Verletzten auf eine Wahlkampfveranstaltung der linksgerichteten Oppositionspartei FMLN. In die Kritik geriet dabei auch der rechtspopulistische Präsident Nayib Bukele.

"Präsident Nayib Bukele hat den Vorfall zunächst als Zusammenstoß zweier bewaffneter Gruppen bezeichnet. Das musste selbst der Oberstaatsanwalt dementieren", so die Adveniat-Länderreferentin für Mittelamerika, Ines Klissenbauer, bei einer Stellungnahme in der deutschen Stadt Essen. Tatsächlich seien die zwei FMLN-Mitglieder durch Mitglieder des Personenschutzes des Gesundheitsministeriums erschossen und fünf weitere Menschen zum Teil schwer verletzt worden.

"Ein solches Verbrechen darf nicht straffrei bleiben", betonte Klissenbauer. Zuvor hatte Kardinal Gregorio Rosa Chavez, Weihbischof von San Salvador, die Vorfälle als "politische Gewalt" verurteilt und zum Dialog aller gesellschaftlichen Kräfte aufgerufen.

Bukele wird von zahlreichen Beobachtern persönlich für diesen und andere Gewaltakte im Zusammenhang mit den am Sonntag der kommenden Woche anstehenden Abgeordneten- und Bürgermeisterwahlen in El Salvador verantwortlich gemacht. Auch Adveniat kritisierte seine "autoritäre und aggressive Haltung, seine respektlosen und konfrontativen Tweets und Äußerungen". "Dazu zählt unter anderem die Besetzung des Parlamentes mit Militärs im Februar 2020", so Klissenbauer, und weiter: "Der tödliche Angriff auf die Wahlkampfveranstaltung weckt Erinnerungen an schlimmste Zeiten aus dem Bürgerkrieg."

Während des Bürgerkriegs zwischen 1980 und 1992 kamen insgesamt rund 75.000 Menschen ums Leben. Den Beginn dieses Krieges markierte die Ermordung von Erzbischof Oscar Arnulfo Romero am 24. März 1980.