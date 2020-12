"Kirche in Not" prangert Übergriffe auf Christen in Afrika an

Hilfswerk-Präsident: Afrika ein "Kontinent der Märtyrer"

Die Corona-Pandemie und die weitreichenden Folgen der Viruskrise haben laut "Kirche in Not" das Menschenrecht auf Religionsfreiheit in etlichen Weltregionen weiter geschwächt. Viele bedrängte Christen seien auch 2020 "einen wahren Kreuzweg der Armut, Ausgrenzung und Diskriminierung gegangen", sagte der aus Österreich stammende geschäftsführende Präsident der Päpstlichen Stiftung "Kirche in Not" (ACN), Thomas Heine-Geldern. Hinzu kämen die tödlichen Übergriffe auf Christen.

Vor allem Afrika sei in dieser Hinsicht heuer erneut zu einem "Kontinent der Märtyrer" geworden, sagte Heine-Geldern in einem Jahresrückblick für das Onlineportal des internationalen katholischen Hilfswerks (Dienstag) laut Kathpress. Große Sorge mache vor allem die Lage in den Ländern der afrikanischen Sahelzone und in Mosambik. "Religiöser Extremismus und radikale gewalttätige Islamisten sind auf dem Vormarsch und zerstören das bislang friedliche Zusammenleben zwischen Christen und Muslimen, um Ressourcen und Macht zu erlangen", so Heine-Geldern. Hunderttausende Menschen seien vertrieben worden oder geflohen. Auch in Nigeria lägen Terror und Tod "wie ein dunkler Schatten" über den Menschen.

Prekär sei die Situation weiterhin in der Nahost-Region, "laute Hilfeschreie" seien auch aus Pakistan oder Indien gekommen. Hoffnungsvolle Signale gebe es etwa aus der Ninive-Ebene im Irak, wo nach dem Ende des Terrors der IS-Milizen gut die Hälfte der christlichen Familien in ihre Dörfer zurückkehren konnten. Auch in Syrien sei der Wiederaufbau im Gange.