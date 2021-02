Kitzbüheler Bergbahnen werden eigenen Großaktionär nicht kennenlernen

Diskussion über Ausweitung der EU-Gewährleistung In der EU gibt es eine Debatte über eine mögliche Ausweitung der Gewährleistungsfrist von zwei auf vier Jahre bei langlebigen Konsumgütern. Die Sprecherin von Konsumentenschutz-Kommissarin Meglena Kuneva, Helen Kearns, erklärte am 20. August in Brüssel, es gebe eine Debatte darüber, aber der vorliegende konkrete Vorschlag laute auf eine EU-weite einheitliche Regelung von zwei Jahren.