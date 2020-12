Klagenfurter Pensionist von Internetbekanntschaft ausgenommen

Angebliche Französin erleichterte 74-Jährigen über längere Zeit um sechsstelligen Betrag - Trick mit angeblicher Festnahme - Bankbeamter verhinderte weitere Überweisung

Ein Klagenfurter Pensionist ist von einer Internetbekanntschaft im Laufe von zwei Jahren um einen sechsstelligen Eurobetrag erleichtert worden. Die angebliche Frau aus Frankreich kontaktierte den 74-Jährigen am 13. Dezember erneut und kündigte an, nach Wien zu kommen, um dem Mann die erschlichene Summe in Form von Goldnuggets zurückzuerstatten. Aber das war nur Ausgangspunkt eines weiteren Betrugversuchs, wie die Polizei berichtete.

Ein Treffen kam zum besagten Termin nicht zustande. Am Tag darauf meldete sich ein "Polizist" bei dem Kärntner. Seine Bekanntschaft sei in Schwechat festgenommen worden, gaukelte der Betrüger dem Mann vor. Um einen Gefängnisaufenthalt der "Französin" und die Beschlagnahme der Goldnuggets zu verhindern, solle er mehrere Tausend Euro überweisen. Dazu wurden ihm Daten eines irischen Kontos übermittelt.

Der Senior ging zu seiner Hausbank, um einen Kredit in dieser Höhe aufzunehmen. Ein Bankangestellter, der auch die Vorgeschichte kannte, machte den Kunden auf den offensichtlichen neuerlichen Betrug aufmerksam. Am Dienstag erstattete der Geschädigte nun Anzeige. Von der "Französin" kannte der Mann übrigens nur ein Foto.