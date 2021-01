Klangtaumel im leeren Goldenen: Jordan gab philharmonisches Debüt

Musikdirektor der Staatsoper stieß mit "Alpensinfonie" und "Verklärter Nacht" zur Runde der engsten Verbündeten des Orchesters - Radio- und Streaming-Übertragung (Von Maria Scholl/APA)

Mit der "Alpensinfonie" von Richard Strauss und der "Verklärten Nacht" von Arnold Schönberg hat Staatsopern-Musikdirektor Philippe Jordan am heutigen Sonntag sein Debüt bei den philharmonischen Abo-Konzerten gegeben. Die Matinee im Wiener Musikverein wurde von Ö1 sowie dem Streaming-Dienst "fidelio" übertragen, eine Ausstrahlung auf ORF III folgt im Frühjahr. Der große Klangtaumel breitete sich im leeren Goldenen jedenfalls ungebremst aus.

Während die Bundesregierung mit der Bekanntgabe der neuen Covid-Maßnahmen und damit des verlängerten Kultur-Lockdowns startete, hob Philippe Jordan den Taktstock. Der Goldene Saal, leer bis auf einige wenige Medienvertreter, wurde zunächst verwandelt und veredelt von der Ewigkeit der "Verklärten Nacht", dann bald erschüttert von der mit Bläserwucht reich bestückten "Alpensinfonie". Die Wiener Philharmoniker - unter Corona-Bedingungen erprobt von Sommernachts- bis Neujahrskonzert - spielen mit Bedacht auf ihre Klangqualität ohne größeren Abstand als früher und machen das möglich durch ein engmaschiges Testregime und strenge Sicherheitsvorkehrungen. Die notwendigen knapp 100 Musikerinnen und Musiker der großen Strauss-Dichtung hätten samt Babyelefanten wohl auch auf der Bühne kaum Platz gehabt.

Von Publikumsmasse ungebremst breitet sich der Klangtaumel in den goldenen Hallen aus, Jordan legt ihm kluge Bögen zugrunde und behält in jedem noch so zum Verharren einladenden Moment den klaren Zug zum Ziel. Als Musikdirektor am Ring seit der aktuellen Saison hat Jordan mit den Philharmonikern auf mehreren Ebenen bereits engstens zu tun. Erstmals arbeitete man bereits 2004 für eine "Cosi" in Salzburg zusammen, mit seinem ersten "Philharmonischen" stößt Jordan nun aber zu der illustren Runde von Meisterdirigenten, die dem Orchester langfristig verbunden sind. Eine Runde, die in den vergangenen zehn Jahren durch Todesfälle - etwa von Nikolaus Harnoncourt, Georges Pretre oder Mariss Jansons - große Lücken davongetragen hat.

Es sei jetzt wichtig für die Philharmoniker, eine jüngere Generation von Dirigenten und Dirigentinnen kennenzulernen, berichtete das Leitungsduo Daniel Froschauer und Michael Bladerer am Rande der Konzertaufzeichnung. In der nächsten Saison etwa wird der britische Komponist und Dirigent Thomas Ades sein Debüt geben. Die unmittelbare Zukunft des philharmonischen Konzertlebens ist freilich ungewiss. Die Proben- und Aufzeichnungsbedingungen sind aufwendig und kostspielig, dennoch herrsche unter den Musikern Dankbarkeit für das Mögliche. "Es ist für ein Orchester wichtig, zu spielen", sprach Froschauer einfache Tatsachen aus, die in diesen sonderbaren Zeiten nicht mehr selbstverständlich sind.