Klarheit über Kanzlerkandidaten der deutschen Grünen bis Ende Mai

Parteichefs wollen "zwischen Ostern und Pfingsten" einen Vorschlag machen

Die deutschen Grünen wollen "zwischen Ostern und Pfingsten" (Ende Mai) einen Vorschlag zur Kanzlerkandidatur bei der Bundestagswahl im Herbst machen. Das kündigte Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner am Donnerstag in einem Brief einige Parteikollegen an. "Mit unseren großartigen Zustimmungswerten haben wir erstmals eine Chance auf das Kanzleramt und damit auch eine Chance, unsere Inhalte durchzusetzen", schreibt Kellner.

"Deswegen werden Annalena und Robert der Partei zwischen Ostern und Pfingsten einen Vorschlag machen", ergänzt Kellner mit Blick auf die Parteichefs Annalena Baerbock und Robert Habeck. Der Bundesvorstand werde zudem einen Vorschlag für das Wahlprogramm machen. Die Bundesdelegiertenkonferenz werde dann über die personelle und inhaltliche Aufstellung entscheiden.

Zuvor hatte zwölf Mitglieder einer Gruppierung namens "Unabhängige Grüne Linke" in einem Brief vor einem "Personenkult" gewarnt und sich gegen eine Kanzlerkandidatur ausgesprochen. Dafür hatten sie heftige Kritik von Grünen-Politikern geerntet. Kellner unterstreicht demgegenüber, dass es keine Abkehr vom Teamgedanken gebe, weil Baerbock und Habeck die Partei "in jedem Fall" gemeinsam den Wahlkampf führten. Er bitte darum, "den beschworenen Teamspirit" selbst einzuhalten, appelliert er an die Gruppierung.

In den Umfragen liegen die Grünen seit Monaten mit deutlichem Abstand auf die Sozialdemokraten, die mit Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz den Kanzleranspruch stellen, an zweiter Stelle. Die Unionsparteien der scheidenden Kanzlerin Angela Merkel, die bei der Wahl Ende September voraussichtlich stärkste politische Kraft bleiben werden, müssen