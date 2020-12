Klarna bietet Dienste nun auch offline im stationären Handel an

Auch in Österreich - Kooperation mit Kartenterminal-Anbieter Verifone

Der schwedische Zahlungsdienstleister Klarna - bisher als Anbieter des Online-Kaufs auf Rechnung und auf Raten bekannt - bietet seine Dienste nun auch offline an. Über eine Kooperation mit dem Kartenterminal-Anbieter Verifone werden die Zahlungsoptionen des Unternehmens ab sofort nun auch im stationären Handel verfügbar - auch in Österreich, teilte Klarna am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Verifone verfügt laut Klarna über 35 Millionen Kartenterminals weltweit und decke gemeinsam mit Ingenico 80 Prozent aller Kartenzahlungen ab. In der D-A-CH-Region wird Klarna von mehr als 30 Millionen Menschen als Bezahlmethode genutzt.