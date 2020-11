Klassik Stiftung Weimar will Gegenwartsdebatten anstoßen

Literarische Ikonen des 18. und 19. Jahrhunderts sind das Kerngeschäft der Klassik Stiftung - Im neuen Leitbild geht es aber auch um die Gegenwart

Die Klassik Stiftung Weimar sieht ihre Zukunftsperspektive auch als Impulsgeber für gesellschaftliche Debatten. Künftig wolle sie sich stärker in diese einmischen und auch selbst anstoßen, teilte die Stiftung am Freitag in Weimar mit. Zudem gehe es um die Öffnung zu breiteren Publikumsschichten, sagte Stiftungspräsidentin Ulrike Lorenz bei der Vorstellung des neuen Leitbildes für die Einrichtung.

Damit steht eine der größten Kulturstiftungen in Deutschland vor einem Perspektivwechsel. Nicht mehr die reine Bewahrung kulturellen Erbes stehe im Vordergrund, sondern Vermittlung und Diskursbildung, hieß es.

Das was die Stiftung tue, müsse auch außerhalb bei den Menschen ankommen, betonte Lorenz. "Sonst können wir es auch sein lassen." Museen müssten sich wieder mehr als öffentliche Orte verstehen, ergänzte der Leiter des neu geschaffenen Referats für kulturelle Bildung, Folker Metzger. Er bekannte sich zu einer stärkeren Orientierung auf Familien unter den Museumsbesuchern.

Als erstes solle im nächsten Jahr ein modernes Besucherzentrum im Schloss Belvedere eingerichtet werden. Zudem sei ein Themenjahr "Neue Natur" geplant. Das Weimarer Stadtschloss soll nach seiner Sanierung auch ein "Bürgertrakt" für Bildungsarbeit erhalten, kündigte Lorenz an.

In dem Leitbild bekennt sich die Klassik Stiftung neben der Fortführung der Herkunftsforschung für ihre Bestände auch zur kritischen Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit. Dabei geht es etwa um die Bestände, die nach dem Zweiten Weltkrieg in der Zeit der sowjetischen Besatzzone zwischen 1945 und 1949 und in der DDR in die Sammlungen der damaligen Nationalen Forschungs- und Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur gekommen sind.

Zur Klassik Stiftung gehören mehr als 25 Museen, darunter das Goethe-Nationalmuseum, das neue Bauhaus-Museum, Forschungseinrichtungen wie das Goethe- und Schiller-Archiv und die Herzogin Anna Amalia Bibliothek sowie mehrere Parks. Die Coronapandemie hat die Besucherzahlen in den Häusern in diesem Jahr halbiert. Man rechne bis Jahresende nur mit rund 500.000 Gästen, normal seien eine Million Besucher, sagte ein Sprecher.