Kleinbrand in öffentlicher WC-Anlage im Keller der FF Herzogenburg

Alarmierung sorgte für Schrecksekunden bei Mitgliedern

An die Adresse der eigenen Feuerwehrzentrale sind am Sonntag 19 Mitglieder der FF Herzogenburg-Stadt im Bezirk St. Pölten ausgerückt. In der öffentlichen WC-Anlage, die sich im Keller des Objektes befindet, war laut einer Aussendung ein Kleinbrand ausgebrochen. Passanten bemerkten die Rauchentwicklung und setzten Notrufe ab.

Die Alarmierung habe für etliche Schrecksekunden bei den Mitgliedern der Feuerwehr gesorgt, wurde betont. Die Flammen selbst waren dann rasch gelöscht. Die Polizeiinspektion Herzogenburg nimmt unter Tel.: 059133-3165-100 sachdienliche Hinweise zur Klärung der Brandursache entgegen. Die öffentliche WC Anlage der Stadtgemeinde ist aufgrund des Vorfalls bis auf weiteres geschlossen.