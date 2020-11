Kleinflugzeug stürzt in Kalifornien auf Wohngebiet: Pilot tot

Maschine verpasste Landebahn

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs auf ein Wohngebiet im US-Staat Kalifornien ist der Pilot ums Leben gekommen. Sonst war niemand an Bord, wie die Feuerwehr in Los Angeles am Donnerstag mitteilte. Mehrere geparkte Fahrzeuge fingen Feuer. Die Flammen griffen auch auf einen Vorgarten über. Auf dem Boden wurde nach Angaben der Behörden aber niemand verletzt.

Der Sender KTLA zeigte ein Video von der brennenden Absturzstelle. Das Flugzeug hatte die Landebahn des kleinen Flughafens Whiteman Airport in Pacoima, nördlich von Los Angeles, nur knapp verpasst. Nach Angaben eines Sprechers der Flugaufsichtsbehörde FAA befand sich die Maschine im Landeanflug. Die Ursache für den Absturz war zunächst unbekannt.