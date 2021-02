Kleinflugzeug über Bodensee abgestürzt - Pilot gerettet

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Abgestürzte Maschine gefunden - Pilot gerettet ---------------------------------------------------------------------

Ein am Donnerstag auf der Schweizer Seite des Bodensees vermisstes Kleinflugzeug ist am frühen Nachmittag gefunden worden. Der Pilot der im Bodensee gefundenen Maschine konnte gerettet werden, wie die Kantonspolizei berichtete. Er sei ansprechbar gewesen und ins Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben des Piloten sei niemand sonst an Bord gewesen.

Das Kleinflugzeug war zunächst als vermisst gemeldet worden, wie auch der Flugplatz St. Gallen-Altenrhein der Deutschen Presse-Agentur bestätigt hatte. Der Flugplatz liegt in Ufernähe des Bodensees auf Schweizer Gebiet.