Kleintransporter fuhr in Wien auf Pannenfahrzeug auf

Zwei Leichtverletzte - Erheblicher Sachschaden

Ein Kleintransporter ist am Montag in den Morgenstunden auf der Südosttangente in Wien-Favoriten auf ein auf einem Pannenstreifen abgestelltes Pannenfahrzeug aufgefahren. Zwei Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt, es entstand der Polizei zufolge ein enormer Sachschaden.

Ersten Erhebungen zufolge stand das Pannenfahrzeug am Pannenstreifen der A23 Fahrtrichtung Norden mit eingeschalteter Warnleuchte, um einen Pkw abzusichern, der einen Reifenschaden hatte. Der Lenker des Kleintransporters fuhr am rechten Fahrstreifen, geriet auf den Pannenstreifen und fuhr auf das Heck das Pannenfahrzeugs auf. Durch den Aufprall wurde das Pannenfahrzeug auf den vor ihm abgestellten Wagen aufgeschoben.

Zum Zeitpunkt des Aufpralls war der Pannenfahrer gerade beim Reifen des abgestellten Pkw und wurde umgeworfen. Der Lenker des schadhaften Fahrzeugs befand sich zwischen den Fahrzeugen bei der Leitplanke, über die er bei dem Aufprall geworfen wurde. Der Pannenfahrer blieb unverletzt, die anderen beiden Beteiligten kamen mit leichten Verletzungen in ein Spital.