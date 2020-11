Klima - Grüne: CO2-Bepreisung bis 2022

Umweltministerium: Nächste Schritte zur Steuerreform vor Jahresende

Angesichts der Kritik der Umweltorganisationen versichern die Grünen, vor Jahresende erste Schritte zur Ökologisierung des Steuersystems vorlegen zu wollen. Derzeit gebe es intensive Gespräche in der Steuerreform-Arbeitsgruppe der Regierung, sagte ein Sprecher von Umweltministerin Leonore Gewessler auf APA-Anfrage. Ein nächster Schritt werde vor Jahresende erfolgen, die CO2-Bepreisung soll bis 2022 folgen.

Auch der Grüne Budget- und Steuersprecher Jakob Schwarz betonte, dass die CO2-Bepreisung bis 2022 erfolgen solle. Den Anfang zur ökosozialen Steuerreform haben man mit der Senkung der Einkommensteuer und der Erhöhung der Flugticketabgabe gesetzt, sagte Schwarz in einer Aussendung: "Der Höhepunkt wird mit der für 2022 vorgenommenen CO2-Bepreisung erreicht werden." In den nächsten Tagen, Wochen und Monaten werde man schrittweise Maßnahmen in Angriff nehmen.