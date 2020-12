Klimafonds fördert erstmals auch größere Photovoltaikanlagen

Bis zu 50 kW - Kleinanlagenobergrenze wird von 5 auf 10 kW angehoben - Bis Ende Februar können Firmen PV-Förderung mit Investitionsprämie kombinieren

Der heuer wegen der Coronakrise mit einem Rekordbudget ausgestattete Klimafonds fördert ab sofort auch größere Photovoltaikanlagen für größere Wohnhäuser oder Gewerbebetriebe. Die Fördergrenze wurde auf 50 kW erweitert, teilten Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Klimafondsgeschäftsführer Ingmar Höbarth am Mittwoch mit. Das Programm ist erstmals auf zwei Jahre ausgelegt, bis Ende 2022. Ab sofort stehen 20 Mio. Euro zur Verfügung.

Kommendes Jahr sind laut dem Grünen Klima- und Energiesprecher Lukas Hammer, sobald die Mittel ausgeschöpft sind, zusätzlich 40 Mio. Euro vorgesehen. "Das ist für nächstes Jahr eine Verzehnfachung der Fördermittel im Vergleich zu 2019."

Bisher, in den vergangenen 12 Jahren, hat der Klimafonds 73.000 kleine PV-Anlagen mit bis zu 5 kW gefördert. Nun wird zusätzlich die Kleinanlagenobergrenze auf 10 kW angehoben, "wodurch auch größere Aufdach-Anlagen vom erhöhten Fördersatz für Kleinanlagen von 250 Euro pro kW profitieren", wie Hammer in einer Aussendung erklärte.

Bis Ende Februar können Betriebe außerdem die PV-Förderung mit der Investitionsprämie des Bundes kombinieren. "Das heißt, dass man etwa für eine 50-kW-Anlage 150 Euro pro kW bekommt, also in Summe 7.500 Euro an Förderung", so Hammer. Zusätzlich fördert der Bund 14 Prozent der gesamten Investitionssumme.